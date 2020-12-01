У РНБО розповіли, коли кожен охочий українець зможе зробити щеплення від COVID-19
У РНБО вважають, що кожен охочий українець зможе провакцинуватись від коронавірусу до кінця 2021 року. Основна задача держави – провести правильну агітацію за вакцинацію.
Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко в ефірі одного з телеканалів заявив, що кожен охочий українець зможе щепитися проти коронавірусу до кінця наступного року. Про це повідомляє 24 канал.
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Він зауважив, що в Україні необхідно правильно агітувати за важливість вакцинації. Адже для досягнення колективного імунітету потрібно, щоб вакцинувалась максимальна кількість людей.
До кінця прийдешнього року, я думаю, ми вже закінчимо вакцинацію всього населення України — тих, хто цього захоче. Нам потрібно провести правильну агітацію за те, що вакцини є ефективними та що вони необхідні, щоб люди залишалися здоровими. На жаль, у нас ще є люди, які охоплені антивакцинною пропагандою та не хочуть вакцинуватися. Потрібно, щоб максимальна кількість людей вакцинувалась,
– розповів Сергій Комісаренко.
Науковець додав, що нині деякі приватні фармацевтичні компанії ведуть переговори про закупівлю вакцини проти коронавірусу, зокрема й китайської від Sinovac. Але найбільше Комісаренку подобається препарат від Moderna, хоч Pfizer не поступається їй в ефективності. А ось клінічні випробування китайської вакцини проти коронавірусу ще не закінчені.
Що стосується західних вакцин, мені найбільше подобається Moderna, в порівнянні з іншими вакцинами, наприклад, з Pfizer — вони практично однакові, але Pfizer вимагає, щоб зберігання вакцини відбувалося при дуже низькій температурі, – 80, –70 градусів. В Україні поки немає масової інфраструктури для підтримки такої температури при зберіганні. Moderna дозволяє зберігання при -20 градусів, а у нас навіть торговельні мережі мають такі можливості,
– зауважив він.
Що відомо про вакцину від Moderna: коротко про основне
- Її ефективність проти коронавірусу становить 94,1%, а проти важкої його форми – усі 100%.
- Це двокомпонентна вакцина, тобто щепитися нею необхідно двічі. Одна доза коштуватиме від 27 до 37 доларів. Кінцева вартість залежить від розміру партії, яку обере замовник.
- Препарат легкий для зберігання, тривалий час може зберігатися навіть в побутових холодильниках і до 12 годин при кімнатній температурі.
- Вакцина не має серйозних побічних ефектів.
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