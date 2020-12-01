Поки в Україні обговорюють запровадження локдауну на свята, Європа вже навпаки поступово оговтується від жорстких обмежень. Адже країни ЄС раніше пішли на посилення заходів безпеки. І це дало свій результат.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреісус повідомив, що минулого тижня було помітне значне покращення ситуації. Все завдяки складним, але ефективним запобіжним заходам. Втім додав, що розслаблятися зарано, тому що всі досягнення легко можна втратити. Про те, які обмеження на свята запровадять в європейських країнах – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Німеччина

У Німеччині жорсткі обмеження на свята не скасували. Закритими залишаться магазини та ресторани. Утім з 23 грудня по 1 січня німцям дозволили збиратися компанією до 10 людей.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала людей готуватися до того, що більшість обмежень залишаться без змін до середини січня. І заявила про загрозу вже третьої хвилі COVID-19.

Франція

Натомість у Франції, яка на локдауні з 30 жовтня, президент Еммануель Макрон анонсував пом'якшення деяких обмежень. За його словами, друга хвиля пандемії в країні добігає кінця, тож показники захворюваності дозволяють зробити деякі полегшення карантину.

Тепер раз на два тижні у Франції проводитимуть аналіз ситуації. Тож якщо приріст хворих не перебільшуватиме 5 тисяч на день, влада відкриє кінозали, театри та музеї.

Чехія

Чехія повернула загальний карантин 28 жовтня. Відтоді рівень захворюваності впав у 6 разів. Тож з 3 грудня там скасовують комендантську годину в нічний час. До роботи повернуться непродовольчі магазини, ресторани, музеї і галереї. Втім, кінозали та театри залишаться закритими.

Ми очікували значно більші втрати для ринку праці та роздрібної торгівлі. Державна економічна політика відіграла важливу роль у стабілізації ситуації,

– пояснив економіст Міхал Брозка.

BioNTech та Pfizer хочуть зареєструвати свої вакцини в ЄС

Тим часом німецька фармацевтична компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer подали запит в Європейське агентство лікарських засобів на дозвіл на використання їхньої вакцини від коронавірусу в Європейському Союзі.

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Якщо компанії отримають такий дозвіл, то масова вакцинація в ЄС почнеться вже до кінця 2020 року.