У Рівному лікарі вперше провели пересадку серця. Операція тривала вночі – 7 годин, провели її 47 річному чоловіку.

Про це повідомили міський голова Рівного Олександр Третяк та заступниця мера Галина Кульчинська на своїх сторінках у Facebook. Операція, зазначають вони, пройшла успішно.

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Донором став 37-річний рівнянин, який отримав важкі травми, несумісні із життям.

Історична подія для медицини Рівного. Сьогодні вночі, 18 грудня, в КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради, була успішно проведена операція з пересадки серця. Рідні донора дали дозвіл на забір сердечного органу, що дозволило врятувати життя іншій людині,

– повідомив Третяк.

Заступниця мера Галина Кульчинська повідомила, що така операція є першою не тільки в Рівному, а й в усій області. Її проводили сім годин: з 23-ї вечора до 6-ї ранку.

Операцію проводили 3 спеціалістів із клініки імені Шалімова та 3 лікарів Рівненської Центральної міської лікарні.