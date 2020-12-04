Рівненська область на межі колапсу – катастрофічно не вистачає кисню для хворих на COVID-19. Чиновники кажуть, що у них приготовлено 1500 ліжок для пацієнтів, але волонтери стверджують, що насправді далеко не до всіх з них підведений кисень.

Зокрема видання УНІАН пише, що в регіоні неправдива статистика щодо померлих від коронавірусу. Людей з низькою сатурацією виписують додому і залишають без кисню. І якщо людина вмирає, то в довідці про смерть ніхто не вказує, що він був хворий коронавірусом.

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Чому немає місць в лікарнях Рівненщині

У Рівненській області є лікарні, де зайнято 100% ліжок для хворих на коронавірус. Однак є й такі, де зайнято тільки половину місць, адже в області погано організували логістику госпіталізації пацієнтів.

Крім того, часто керівники лікарень не згодні з тим, щоб на базі їхніх установ розгортали шпиталі для хворих на COVID-19. Зокрема, категорично проти цього виступили в міському управлінні охорони здоров'я.

Зокрема, у Рівному не хочуть віддавати під госпіталь центральну міську лікарню. Чиновники кажуть. що це неможливо, адже на її базі функціонують неврологічне, щелепно-лицьове відділення, які дуже потрібні області. А також у лікарні досі не подумали про те, щоб забезпечити пацієнтів киснем. Тут усього 80 пунктів за виділеного під коронавірус 241 місця.

Тому в області таки вирішили перепрофілювати ще кілька медустанов під лікування хворих на коронавірус, крім Рівненської міської лікарні, йдеться про: Дубенську

Костопільську,

Сарненську,

Рокитнівську центральні лікарні.

Чому статистика смертності неправдива

Місцева волонтерка Вікторія Шинкаренко розповіла, що насправді жертв COVID-19 в області насправді більше, адже після того, як хворим надають медикаментозну допомогу в лікарнях, їх виписують додому, без кисневої реабілітації. Від нестачі кисню хворі помирають вдома. Тому, волонтер самостійно намагається роздобути кисневі концентратори для таких людей, щоб би дати їм шанс вижити.

Я ще в березні, казала обласному міському відділу охорони здоров'я, губернатору: купіть і встановіть у кількох лікарнях кисневі генератори. Така станція обійдеться в 5 мільйонів гривень, але ви щомісяця будете економити по мільйону гривень на те, що везете кисень зі Львова до Рівного. Щодня – це приблизно 40 тисяч гривень,

– розповіла Шинкаренко.

Ситуація з киснем в Україні:

Згідно з останніми даними МОЗ, для лікування COVID-19 в українських лікарнях відведено 53 445 ліжкомісць, з них підведені до кисню – 27 482.

Медичний кисень потрібний усім пацієнтам з COVID-19, які мають важку або середню форму хвороби.