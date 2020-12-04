На Рівненщині колапс медичної системи: хворим на COVID-19 не вистачає ні ліжок, ні кисню
Рівненська область на межі колапсу – катастрофічно не вистачає кисню для хворих на COVID-19. Чиновники кажуть, що у них приготовлено 1500 ліжок для пацієнтів, але волонтери стверджують, що насправді далеко не до всіх з них підведений кисень.
Зокрема видання УНІАН пише, що в регіоні неправдива статистика щодо померлих від коронавірусу. Людей з низькою сатурацією виписують додому і залишають без кисню. І якщо людина вмирає, то в довідці про смерть ніхто не вказує, що він був хворий коронавірусом.
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Чому немає місць в лікарнях Рівненщині
- У Рівненській області є лікарні, де зайнято 100% ліжок для хворих на коронавірус. Однак є й такі, де зайнято тільки половину місць, адже в області погано організували логістику госпіталізації пацієнтів.
- Крім того, часто керівники лікарень не згодні з тим, щоб на базі їхніх установ розгортали шпиталі для хворих на COVID-19. Зокрема, категорично проти цього виступили в міському управлінні охорони здоров'я.
Зокрема, у Рівному не хочуть віддавати під госпіталь центральну міську лікарню. Чиновники кажуть. що це неможливо, адже на її базі функціонують неврологічне, щелепно-лицьове відділення, які дуже потрібні області. А також у лікарні досі не подумали про те, щоб забезпечити пацієнтів киснем. Тут усього 80 пунктів за виділеного під коронавірус 241 місця.
Чому статистика смертності неправдива
Місцева волонтерка Вікторія Шинкаренко розповіла, що насправді жертв COVID-19 в області насправді більше, адже після того, як хворим надають медикаментозну допомогу в лікарнях, їх виписують додому, без кисневої реабілітації. Від нестачі кисню хворі помирають вдома. Тому, волонтер самостійно намагається роздобути кисневі концентратори для таких людей, щоб би дати їм шанс вижити.
Я ще в березні, казала обласному міському відділу охорони здоров'я, губернатору: купіть і встановіть у кількох лікарнях кисневі генератори. Така станція обійдеться в 5 мільйонів гривень, але ви щомісяця будете економити по мільйону гривень на те, що везете кисень зі Львова до Рівного. Щодня – це приблизно 40 тисяч гривень,
– розповіла Шинкаренко.
Ситуація з киснем в Україні:
- Згідно з останніми даними МОЗ, для лікування COVID-19 в українських лікарнях відведено 53 445 ліжкомісць, з них підведені до кисню – 27 482.
- Медичний кисень потрібний усім пацієнтам з COVID-19, які мають важку або середню форму хвороби.
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