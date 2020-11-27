У Кабінеті міністрів України найімовірніше не встигнуть ухвалити жодних рішень щодо карантину. Мовиться як про введення нових обмежень, так і про скасування карантину вихідного дня.

Однак є пропозиції, які виноситимуть на засідання уряду. Про це сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Він нагадав, що попереду українців чекають ще одні карантинні вихідні. Рішення виноситимуть, коли проаналізують попередні 3 тижні.

Всі ми слідкуємо за щоденними даними щодо захворюваності та можемо проаналізувати, наскільки зростала крива протягом кількох тижнів,

– наголосив Немчінов.

Рішення не ухвалюватимуть

І наголосив, що навряд до середи, 2 грудня, взагалі якісь рішення будуть ухвалені щодо того, як продовжуватимуть чи змінюватимуть карантинну політику.

"Паралельно працює секретаріат РНБО, який дуже активно моніторить ситуацію та порівнює із прогнозами, які були. Паралельно працюють аналітичні центри при уряді та в профільних міністерствах, насамперед у МОЗ", – сказав Немчінов.

Що робити місцевій владі

Також місцева влада, у разі погіршення ситуації, може не чекати рішення уряду щодо запровадження локдауну, а ухвалювати його локально, за словами міністра. Тобто, якщо місцева влада ініціює такі питання, то це нормальна практика. Урядовець пообіцяв, що це сприйматимуть нормально.

"Із запровадженням карантину вихідного дня вся Україна опинилася у помаранчевій зоні, але ми не позбавляли можливості місцеві комісії ТЕБ та НС у разі потреби перейти до обмежень червоної зони, яке діяло попередньо", – підсумував Немчінов.

Зверніть увагу! Уряд запровадив з 13 листопада карантин вихідного дня. Відтак протягом 3 тижнів у суботу та неділю діють жорсткі обмеження. До речі, українці вкрай різко сприйняли ініціативу Кабміну. Підприємці навіть виходили на протести.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу