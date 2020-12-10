Михайло Радуцький заявив, що від карантину вихідного дня можна було б отримати кращий результат. Зокрема, якби уряд зупинив роботу громадського транспорту.

Що сказав Радуцький

Карантин вихідного дня дав покращення, але не розв'язав проблему із поширенням коронавірусу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцький, інформує 24 канал.

Цікаво Чи ефективні пластикові щитки проти коронавірусу: несподіваний експеримент

Моя особиста думка – це (карантин вихідного дня – 24 канал) дало якесь покращення. Це не вирішило проблему ні в якому разі. Він не вирішив питання, бо не був зупинений транспорт. Це моя особиста думка. Якби зупинили транспорт, то результат був би кращий,

– наголосив чиновник.

Зауважимо, під час карантину вихідного дня у суботу та неділю працювали лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та банки. Крім того, роботу громадського транспорту не зупиняли. Додамо, що його не планують зупиняти і під час січневого посилення карантину – 8 – 24 січня.

Зверніть увагу! Станом на 10 грудня 2020 року коронавірусом в Україні заразилися 856 714 людей. Зокрема, за добу 9 грудня COVID-19 підтвердили у 13 731 людини. Найбільше нових випадків вірусу зафіксували у Києві.

Карантин вихідного дня: головне