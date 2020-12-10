Результат був би кращий, якби зупинили транспорт, – Радуцький про карантин вихідного дня
Михайло Радуцький заявив, що від карантину вихідного дня можна було б отримати кращий результат. Зокрема, якби уряд зупинив роботу громадського транспорту.
Що сказав Радуцький
Карантин вихідного дня дав покращення, але не розв'язав проблему із поширенням коронавірусу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцький, інформує 24 канал.
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Моя особиста думка – це (карантин вихідного дня – 24 канал) дало якесь покращення. Це не вирішило проблему ні в якому разі. Він не вирішив питання, бо не був зупинений транспорт. Це моя особиста думка. Якби зупинили транспорт, то результат був би кращий,
– наголосив чиновник.
Зауважимо, під час карантину вихідного дня у суботу та неділю працювали лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та банки. Крім того, роботу громадського транспорту не зупиняли. Додамо, що його не планують зупиняти і під час січневого посилення карантину – 8 – 24 січня.
Карантин вихідного дня: головне
- Жорсткіші обмеження на вихідних діяли в Україні впродовж 14 – 29 листопада.
- За даними Міністерства економіки, втрати від карантину вихідного дня становили менше як 0,1% від річного ВВП. Зокрема основний удар припав на малий і середній бізнес.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що завдяки обмеженням вдалося розірвати ланцюг поширення коронавірусу та зменшити навантаження на медичну систему.
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