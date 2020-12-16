Хоч в Україні вже пройшла декомунізація, залишки "радянщини" продовжують існувати в аптечках Українців.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці радить запланувати ревізію аптечки найближчим часом. Адже там можуть бути застарілі, неефективні або навіть небезпечні препарати. До теми Антибіотик, який призначають в Україні при COVID-19, неефективний проти цього захворювання Які препарати варто викинути з аптечки Гірчичники – наукових доказів їхньої ефективності не існує. Вони не "прогрівають" організм, не "виганяють" хворобу, а також не допомагають легше дихати чи менше кашляти. Зате достеменно відомо, що вони можуть залишати опіки на шкірі. Цей спосіб – не лікування, а марна втрата часу, зусиль та іноді здоров'я.

– наукових доказів їхньої ефективності не існує. Вони не "прогрівають" організм, не "виганяють" хворобу, а також не допомагають легше дихати чи менше кашляти. Зате достеменно відомо, що вони можуть залишати опіки на шкірі. Цей спосіб – не лікування, а марна втрата часу, зусиль та іноді здоров'я. Оксолінова мазь , якою радять мастити в носі та навколо, щоб захиститися від грипу і застуди. Але немає підтверджень, що мазь має противірусну дію і може зупинити проникнення збудників хвороби в організм. В реальності вона просто блокує носовий хід, ускладнює дихання та заважає слизовій оболонці очиститися від часточок пилу, диму чи тих самих збудників респіраторних інфекцій, що справді є необхідною захисною функцією.

, якою радять мастити в носі та навколо, щоб захиститися від грипу і застуди. Але немає підтверджень, що мазь має противірусну дію і може зупинити проникнення збудників хвороби в організм. В реальності вона просто блокує носовий хід, ускладнює дихання та заважає слизовій оболонці очиститися від часточок пилу, диму чи тих самих збудників респіраторних інфекцій, що справді є необхідною захисною функцією. Йод та зеленка доволі застарілі та некомфортні засоби дезінфекції. В більшості випадків неглибоку рану чи поріз можна просто очистити водою. Окрім цього, нині на ринку існують безпечніші засоби, які не лише не програють в ефективності, але й не викликають подразнень, болю, неприємних відчуттів та не залишають кольорових міток на шкірі.

доволі застарілі та некомфортні засоби дезінфекції. В більшості випадків неглибоку рану чи поріз можна просто очистити водою. Окрім цього, нині на ринку існують безпечніші засоби, які не лише не програють в ефективності, але й не викликають подразнень, болю, неприємних відчуттів та не залишають кольорових міток на шкірі. Перекис водню не пришвидшує загоєння ран – це поширений міф. Перекис водню може бути ефективним для механічного очищення рани. Але це ж саме можна зробити, промивши рану водою.

не пришвидшує загоєння ран – це поширений міф. Перекис водню може бути ефективним для механічного очищення рани. Але це ж саме можна зробити, промивши рану водою. Мазь Вишневського (чи бальзамічний лінімент за Вишневським). Запах цього засобу забути неможливо. Напевно, найбільш відома за характерним запахом, який не забувається ніколи. У мазь входять березовий дьоготь та ксероформ (речовина, яка має начебто антисептичну дію, що не доведено). Під час нанесення мазі на рану чи нагноєння, вона покриває його шаром плівки, яка не дає волозі випаровуватися, тож нагріває це місце. Це не просто не дає жодного лікувального ефекту, а навпаки може зашкодити. Адже нагрівання тканин сприяє росту та розмноженню бактерій, внаслідок чого невеликий поріз може перетворитися на більш небезпечну рану з нагноєнням. Мазь була винайдена ще у 1927 році радянським лікарем-хірургом Вишневським та широко застосовувалася для лікування ран, опіків, виразок шкіри та нагноєнь у воєнні часи. Адже інших кращих засобів на той час не було. Цей засіб використовують лише у пострадянських країнах, але жодних наукових досліджень про її ефективність не існує.

(чи бальзамічний лінімент за Вишневським). Запах цього засобу забути неможливо. Напевно, найбільш відома за характерним запахом, який не забувається ніколи. У мазь входять березовий дьоготь та ксероформ (речовина, яка має начебто антисептичну дію, що не доведено). Під час нанесення мазі на рану чи нагноєння, вона покриває його шаром плівки, яка не дає волозі випаровуватися, тож нагріває це місце. Це не просто не дає жодного лікувального ефекту, а навпаки може зашкодити. Адже нагрівання тканин сприяє росту та розмноженню бактерій, внаслідок чого невеликий поріз може перетворитися на більш небезпечну рану з нагноєнням. Мазь була винайдена ще у 1927 році радянським лікарем-хірургом Вишневським та широко застосовувалася для лікування ран, опіків, виразок шкіри та нагноєнь у воєнні часи. Адже інших кращих засобів на той час не було. Цей засіб використовують лише у пострадянських країнах, але жодних наукових досліджень про її ефективність не існує. Мазь "Зірочка" складається з натуральних інгредієнтів, через що користується довірою серед пацієнтів. Найчастіше її використовують для лікування нежиті чи щоб не підхопити віруси, тож щедро змазують ніс всередині і навколо нього. Часто цей процес викликає біль, почервоніння, алергічну реакцію як чхання та подразнення нервових закінчень. Саме це може давати тимчасове полегшення нежитю, відчуття наче “пробило” ніс. Але жодного стосунку до лікування нежитю чи захисту від вірусів мазь не має. Ба більше – якщо намазати нею в носі, це заважатиме очищенню слизової носа та сприятиме налипанню часточок пилу, диму та збудників респіраторних інфекцій. Ще й ніс буде сильно пекти та свербіти.

складається з натуральних інгредієнтів, через що користується довірою серед пацієнтів. Найчастіше її використовують для лікування нежиті чи щоб не підхопити віруси, тож щедро змазують ніс всередині і навколо нього. Часто цей процес викликає біль, почервоніння, алергічну реакцію як чхання та подразнення нервових закінчень. Саме це може давати тимчасове полегшення нежитю, відчуття наче “пробило” ніс. Але жодного стосунку до лікування нежитю чи захисту від вірусів мазь не має. Ба більше – якщо намазати нею в носі, це заважатиме очищенню слизової носа та сприятиме налипанню часточок пилу, диму та збудників респіраторних інфекцій. Ще й ніс буде сильно пекти та свербіти. Мумійо – це природний продукт чорно-коричневого кольору, походження якого точно не з’ясоване. Одна з версій – це скам'янілі екскременти кажанів та гризунів, які мешкають в гірських печерах. Через це родовища мумійо знаходяться в різних горах. З цієї речовини роблять все, від таблеток та харчових добавок до масок і компресів. В Україні є зареєстрований препарат з мумійо у складі, з довжелезним списком показань до застосування — лікування парапроктитів, геморою і тріщин прямої кишки, стресу, при переломах кісток, при пригніченні імунітету та кровотворної функції у дітей і хворих після зовнішнього і внутрішнього опромінення. Наукового підґрунтя цьому всьому не існує, бо немає жодних клінічних випробувань, які б підтвердили його корисні властивості. Також варто подумати про те, що в екскрементах тварин не може бути жодних корисних, тим паче лікувальних речовин.