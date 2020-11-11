Неефективний проти COVID-19 препарат "Ремдесивір" вже розподіляють українськими лікарнями
Від 10 листопада МОЗ почало розподіляти препарат "Ремдесивір" у лікарні регіонів України. Цей засіб використовують для лікування коронавірусу, хоч ВООЗ нещодавно заявила про його неефективність у боротьбі з недугою.
Під час робочого візиту до Дніпропетровської області очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що "Ремдесивір" вже почали постачати в українські лікарні для лікування хворих на коронавірус. Цей препарат включено до українських клінічних протоколів для надання медичної допомоги при COVID-19, повідомляє 24 канал.
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Максим Степанов
“ Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу".
Що відомо про препарат "Ремдесивір"
- Це внутрішньовенний препарат, який розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола. Втім, згодом препарат виявився неефективним у боротьбі з цією інфекцією.
- На початку пандемії COVID-19 "Ремдесивір" називали одним з найперспективніших засобів для лікування коронавірусу. Під час перших клінічних випробувань він демонстрував певні успіхи.
- На початку жовтня стало відомо, що деякі пацієнти з COVID-19, які приймали "Ремдесивір", згодом отримали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок.
- Наприкінці червня Gilead Sciences оголосила кінцеву ціну препарату. Для генеричних версій ціна стартує від 320 доларів за курс. Втім, оскільки Україна входить до даних ліцензій на генеричний "Ремдесивір", то може закупити його у 6 разів дешевше.
- Натомість ВООЗ восени повідомили про неефективність препарату. Згідно з їхніми дослідженнями, він має незначний ефект та не підвищує шанси на виживання хворих.
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