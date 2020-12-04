Рекорди захворюваності можуть початись від завтра, – ексзаступник Супрун
Карантин вихідного дня не посприяв припиненню росту захворювання на COVID-19. Ситуація покращилась лише на певний час, вже згодом в Україні фіксуватимуть нові рекорди кількості хворих на смертоносну недугу.
Ефективність карантину вихідного дня
Ріст захворюваності на COVID-19 в Україні є одним з найбільших у Європі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексзаступник ексміністерки охорони здоров'я Уляни Супрун Павло Ковтонюк.
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"Якщо коментувавти результати карантину вихідного дня, то захворюваність трішечки сповільнилась, зовсім мало. Вона далі зростає, ріст є і він доволі серйозний", – запевнив Ковтонюк.
Експерт наголосив, що проблема зі зростанням захворюваності може призвести до серйозних наслідків.
Думаю, що наступного тижня ми знову матимемо антирекорди, якщо не раніше, якщо взагалі не завтра – завтра не виключено, що він буде також,
– запевнив Ковтонюк.
Ковтонюк: Локдаун необхідно запроваджувати негайно
За словами Ковтонюка, рішення про те, щоб відтермінувати локдаун до січня є небезпечним. Є великий ризик, що медична система не витримає. Вже зараз важко зрозуміти, яка реальна ситуація у різних лікарнях.
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"В нас є інформація, що 46% ліжок в Одеській області вільні. Однак відомо, що кілька днів тому додали нову лікарню з великим коронавірусним відділенням на 90 ліжок і воно заповнилось важкими хворими за 1,5 дні. Саме тому цифра 46% вільних ліжок в області нічого нам не каже про ситуацію в Одесі", – пояснив він.
Я не знаю, що буде далі, але ризик колапсу системи є і він дуже високий. Це дуже небезпечна гра,
– запевнив Ковтонюк.
Він додав, якщо не ввести локдаун зараз – потім доведеться запровадити значно жорсткіший і довший локдаун. Це те неприємне рішення, яке треба прийняти краще раніше, ніж пізніше.
Чи є альтернатива локдауну
Згідно з соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", 79% українців вважають, що замість локдауну краще провести масове тестування.
"Якщо тестувати всіх громадян на антиген – це нормальна ініціатива, але вона дуже дорога для того, щоб замінювати локдаун. Такі тестування треба проводити регулярно, адже інфікування все одно триватиме. Через 2 тижні, коли пройде повний інкубаційний період, необхідно буде знову проводити масове тестування", – пояснив Ковтонюк.
Джерело: 24 канал
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