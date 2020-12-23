Рекорд у Європі: в Італії кількість померлих від COVID-19 "перевалила" за 70 тисяч
В Італії 23 грудня заявили про 553 нових смертельних випадків інфікування коронавірусом. Відтак загальна кількість померлих перевищила 70 тисяч.
Так, в Італії вже зафіксували 70 395 смертей через ускладнення коронавірусу. Такий показник – рекордний у Європі, повідомляє Corriere Della Sera.
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Італія стала п'ятою країною, де смертність від COVID-19 перетнула позначку у 70 тисяч випадків.
Яка ситуація з коронавірусом в Італії
- За добу в Італії зафіксували 14 522 нових випадки хвороби. Від початку пандемії у країні захворіли понад 1,9 мільйона людей.
- Крім того, в Італії збільшили кількість тестування до 175 тисяч. Перед тим тестували 166 тисяч людей.
- Також 23 жовтня госпіталізували 24 546 хворих на коронавірус, що на 402 людини менше, ніж днем раніше.
Зауважимо, навесні Італія була першою країною в Європі, де зафіксували спалах коронавірусу.
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