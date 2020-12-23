В Італії 23 грудня заявили про 553 нових смертельних випадків інфікування коронавірусом. Відтак загальна кількість померлих перевищила 70 тисяч.

Так, в Італії вже зафіксували 70 395 смертей через ускладнення коронавірусу. Такий показник – рекордний у Європі, повідомляє Corriere Della Sera.

До теми Італія запроваджує жорсткий локдаун через коронавірус

Італія стала п'ятою країною, де смертність від COVID-19 перетнула позначку у 70 тисяч випадків.

Яка ситуація з коронавірусом в Італії

За добу в Італії зафіксували 14 522 нових випадки хвороби. Від початку пандемії у країні захворіли понад 1,9 мільйона людей.

Крім того, в Італії збільшили кількість тестування до 175 тисяч. Перед тим тестували 166 тисяч людей.

Також 23 жовтня госпіталізували 24 546 хворих на коронавірус, що на 402 людини менше, ніж днем раніше.

Зауважимо, навесні Італія була першою країною в Європі, де зафіксували спалах коронавірусу.

Зверніть увагу! Новий, мутований штам коронавірусу 20 грудня вже дістався до Італії. Його виявили у військовому госпіталі Челіо, що у Римі. Новий штам привіз чоловік, який нещодавно повернувся з Великої Британії.