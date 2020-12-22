Ситуація з коронавірусом в Україні залишається невтішною. З одного боку ми бачимо обнадійливу статистику, з іншого – відсоток позитивних результатів досі високий.

Колишній директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта розповів, чи насправді статистика від МОЗу така обнадійлива, попри те, що показник смертності залишається високим. Про це він розповів в ефірі 24 каналу. Також він сказав, чи слід очікувати сплеску недуги.

Важливо Коронавірус в Україні: за добу виявили 8 513 нових хворих

Показник захворюваності

За його словами, варто звертати увагу на 2 речі.

У європейському регіоні, окрім Британії, спостерігалось зменшення кількості нових випадків у листопаді – грудні. Можливо, це пов'язане зі змінами самого вірусу або з тим, що захворювання перебігає легше. Це є наслідком запровадження обмежень. Люди втомились від пандемії, не проходять лікування.

За словами фахівця, об'єктивну картину захворюваності в Україні варто спостерігати у четвер – п'ятницю, коли є більшість результатів тестування.

Крім цього, треба дивитись на відсоток позитивних результатів. Поки він в Україні залишається досить високим і перевищує 20%. Це говорить про те, що не тестують контактних осіб,

– наголосив Курпіта.

Новий спалах епідемії

Він додав, що потрібно спостерігати на ситуацію, яка відбуватиметься після новорічних свят та Різдва. Тоді відбудеться велика кількість контактів і, можливо, ми спостерігатимемо приріст. Саме тому уряд і планує впроваджувати обмеження.

"Поки що рано святкувати перемогу. Справді, є певна стабілізація, все добре для системи охорони здоров'я. Втім, вірус не зник нікуди", – наголосив експерт.

Довідка. Станом на 22 грудня в Україні зареєстрували 979 506 хворих на коронавірус. 8 513 з них зафіксували впродовж минулої доби.

Дивіться відео: Курпіта розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні