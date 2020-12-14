Радіти наразі зарано, – лікар про зниження захворюваності на COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за останній тиждень статистика хворих на коронавірус нарешті пішла на спад. Однак лікарі вважають, що радіти наразі зарано.
Лікарняні ліжка та реанімації надалі є заповненими хворими на коронавірус. Лікар-анестезіолог та експерт МОЗ з COVID-19 Сергій Дубров в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі заявив, що ситуація залишається неспокійною.
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Однак, за його словами, статистика хворих та тих, хто одужав від COVID-19, не може не тішити.
"Якщо переглянути статистику, то вона не може не тішити з одного боку, бо ми бачимо дійсно відсутність щоденного приросту кількості нових випадків. Друге, що мене дійсно тішить, це ми бачимо кількість людей, які одужують, перевищує кількість тих, які захворіли", – зазначив він.
Але говорити про те, що зараз ситуація спокійна і реанімації вільні від пацієнтів ще зарано. В моєму відділені, де я працюю заповнене на 100%. Але хочеться, щоб ця динаміка зменшення випадків захворювання продовжувалась, а кількість нових випадків зменшувалась,
– сказав Сергій Дубров.
Джерело: 24 канал
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