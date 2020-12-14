Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за останній тиждень статистика хворих на коронавірус нарешті пішла на спад. Однак лікарі вважають, що радіти наразі зарано.

Лікарняні ліжка та реанімації надалі є заповненими хворими на коронавірус. Лікар-анестезіолог та експерт МОЗ з COVID-19 Сергій Дубров в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі заявив, що ситуація залишається неспокійною.

На часі Коронавірус в Україні: за добу виявили 6 451 нового хворого

Однак, за його словами, статистика хворих та тих, хто одужав від COVID-19, не може не тішити.

"Якщо переглянути статистику, то вона не може не тішити з одного боку, бо ми бачимо дійсно відсутність щоденного приросту кількості нових випадків. Друге, що мене дійсно тішить, це ми бачимо кількість людей, які одужують, перевищує кількість тих, які захворіли", – зазначив він.

Але говорити про те, що зараз ситуація спокійна і реанімації вільні від пацієнтів ще зарано. В моєму відділені, де я працюю заповнене на 100%. Але хочеться, щоб ця динаміка зменшення випадків захворювання продовжувалась, а кількість нових випадків зменшувалась,

– сказав Сергій Дубров.

Довідка. Станом на 14 грудня в Україні зареєстровано 900 666 випадків захворюваності на COVID-19. За останню добу позитивні результати отримали 6 451 українець.