Локдаун у січні дозволить зменшити кількість хворих на COVID-19. На думку голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайла Радуцького, це дозволить медичній системі уникнути колапсу та дотягнути до квітня. Саме тоді має роозпочатись масова вакцинація українців.

Запасу медичної системи вистачить до квітня, – Радуцький

Нардеп наголосив, що січневі обмеження – менш жорсткі, аніж були навесні 2020 року. Про це Радуцький написав у фейсбуці.

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Знайшов позитивні результати політик і в карантині вихідного дня. За словами народного обранця, це дозволило стримати кількість інфікованих на стабільному рівні.

В такому випадку з великою ймовірністю необхідності у черговому локдауні вже не буде. Запасу міцності медичної системи вистачить до квітня, коли почнеться масова вакцинація,

– повідомив Радуцький.

Наразі лікарні завантажені в середньому на 50%, зауважив парламентар. Також значно збільшили кількість ліжок з підведеним киснем.

Україна планує безкоштовну вакцинацію, – Степанов

Зазначимо, що голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна планує безкоштовно вакцинувати усіх громадян. Першочергово препарати дістануться так званим групам ризику – за професійними та медичними ознаками. До цих груп віднесли близько 20 мільйонів українців.

Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу