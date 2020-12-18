Рада схвалила закон для закупівлі інсуліну та вакцин від COVID-19
Верховна рада дозволила закуповувати за державні кошти препарати, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Але лише в тому випадку, якщо це справді необхідні ліки.
282 народних депутатів 18 грудня проголосували за законопроєкт №4472. Про це повідомляє 24 канал.
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Цей законопроєкт несе за собою зміни до прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" та відтерміновує 1 січня 2022 року одну з норм цього закону.
За допомогою цього способу Україна може закуповувати препарати, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів або Програми медичних гарантій коштом держбюджету або відшкодувати вартість.
Важливо, що таким чином можна буде закуповувати лише ті ліки, які необхідні для громадян і є у нацпереліку. Туди потрапляють лише ті препарати, які проходять перевірку на якість і ефективність.
Але деякі ліки, наприклад, інсулін або вакцини проти COVID-19 закуповуються без необхідності включення до такого переліку.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Перші 8 мільйонів доз вакцин Україна отримає упродовж першого кварталу 2021 року.
- Першими безкоштовну вакцину отримають медики, які перебувають на полі боротьби з COVID-19. Наступними будуть усі інші медичні працівники, а ще освітяни, військові та правоохоронці.
- Згодом вакцинуватимуть ті категорії населення, які перебувають у підвищеній групі ризику.
- У МОЗ заявили, що в майбутньому безкоштовну вакцину отримають всі громадяни України.
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