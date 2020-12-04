Рада проголосувала за прискорений доступ до вакцини від COVID-19: що передбачає законопроєкт
Верховна Рада підтримала законопроєкт №4314. Документ дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від коронавірусу.
Його підтримали 270 депутатів, повідомляє 24 канал. До слова, 2 грудня профільний комітет рекомендував Раді підтримати законопроєкт.
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Так, за словами голови комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, ухвалення законопроєкту зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.
Що передбачає законопроєкт:
- скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення реєстрації для вакцин;
- подовження строку дії закону України № 539-IX, що передбачає аналогічні положення для лікарських засобів для лікування COVID-19 до кінця карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.
На якому етапі підготовка до вакцинації від COVID-19 в Україні
- Україна отримає близько 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX. До 7 грудня, за словами очільника МОЗ, в Україні будуть готові усі відповідні документи.
- Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.
- COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.
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