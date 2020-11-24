Президент Росії Володимир Путін досі не зробив щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V", хоч і заявляє про її ефективність. У Кремлі пояснили причину такого дисонансу.

Президент Росії не зробив щеплення, бо вакцину ще не сертифікували. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТСН.

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Пєсков заявив, що глава держави не може бути добровольцем і вакцинуватися несертифікованою вакциною.

Президент не може ж несертифіковану вакцину використовувати. Зараз закінчаться всі процедури і потім, якщо він вважатиме за потрібне, він повідомить про це,

– розповів Пєсков.

Паралельно з тим, в РФ вакцинують людей з професійних груп ризику, насамперед медичний персонал та вчителів.

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