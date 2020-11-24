Путін досі не щепився російською вакциною проти COVID-19: у Кремлі назвали причину
Президент Росії Володимир Путін досі не зробив щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V", хоч і заявляє про її ефективність. У Кремлі пояснили причину такого дисонансу.
Президент Росії не зробив щеплення, бо вакцину ще не сертифікували. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТСН.
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Пєсков заявив, що глава держави не може бути добровольцем і вакцинуватися несертифікованою вакциною.
Президент не може ж несертифіковану вакцину використовувати. Зараз закінчаться всі процедури і потім, якщо він вважатиме за потрібне, він повідомить про це,
– розповів Пєсков.
Паралельно з тим, в РФ вакцинують людей з професійних груп ризику, насамперед медичний персонал та вчителів.
Російська вакцина "Супутник-V": що варто про неї знати
- 11 серпня МОЗ Росії надав їй тимчасову реєстрацію. Путін назвав "Супутник-V" ефективним та перевіреним засобом, який здатен формувати стійкий імунітет до коронавірусу.
- Попри це, вакцина ще не пройшла III фазу клінічних випробувань, а повноцінних результатів II фази досі немає у публічному доступі.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Вони помітили там неправдиві дані та "копіпасту".
- Тим часом в Росії вакцинують людей з професійних груп ризику. Не оминула ця участь й медиків окупованого російською владою українського Криму.
- 4 медики з двох різних регіонів країни повідомили про інфікування коронавірусом після вакцинації російською вакциною.
- Росія заявила, що вакцина "Супутник-V" ефективна на 92%. Тож нині ВООЗ веде переговори з інститутом імені М.Ф. Гамалії, який її розробив.
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