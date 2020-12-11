Пульсоксиметр – це прилад, який вимірює рівень кисню в крові. В період епідемії коронавірусу він користується неабиякою популярністю. Однак на ринку їх стало так багато, що виникає питання – який вибрати.

Чим відрізняється домашній пульсоксиметр від професійного обладнання в лікарні та як користуватись цим приладом правильно – дізнайтесь у програмі Bihus.Info на 24 каналі.

До слова Коли пульсоксиметр може показувати хибні результати: важлива інформація

Зараз проблема в тому, що пульсоксиметрів раптом стало дуже багато, вони всі дуже різні, вони навіть за ціною відрізняються у десятки разів. Тому журналісти провели експеримент – зібрали пульсоксиметри різної вартості – від китайського ноунейма до європейського бренду – і не просто замірялись ними, а й порівняли покази з професійним лікарняним обладнанням.

У змаганні взяли участь пульсоксиметр різної цінової категорії:

придбаний на AliExpress за 5 доларів , це приблизно 150 гривень;

, це приблизно 150 гривень; куплений на просторах інтернету – 300 гривень ;

; німецький за 3 тисячі гривень ;

; куплений в аптеці за 900 гривень.

Журналісти зустрілись з лікарем-реаніматологом, який показав їм, як працює професійне високоточне обладнання, яким також можна вимірювати насиченість крові кисне, або ж "сатурацію".

Як правильно вимірювати кисень в крові

► Лікар пояснив, що найкраще вимірювати сатурацію крові на четвертому пальці, або безіменному. Тому що там проходить продовження артерії radialis. Це – основна артерія, яка дає пульсацію. Однак це не єдине правило, щоб отримати точні показники.

► Якщо палець холодний, то його треба добре промасажувати, щоб покращилась мікроциркуляція.

Які результати показали професійне обладнання і побутові пульсоксиметри

Професійне лікарняне обладнання показало, що рівень кисню в крові журналіста становить 97%. Чи показали побутові пульсоксиметри показувати те саме?

Пульсоксиметр, куплений за 900 гривень, показав сатурацію у 97% .

. Найдешевший пульсоксиметр за 150 гривень – 97% .

. Пульсоксиметр, куплений за 400 гривень, спершу показав 95%, потім – 96% .

. Німецький пульсоксиметр, вартістю у понад 3000 гривень, – 98%.

Лікар пояснив, що насправді різниця на 1 – 2 одиниці – не така вже й суттєва. Одразу панікувати не треба навіть тоді, коли пульсоксиметр показує низькі цифри. Вважається, що показник 94% – це вже підозріло, але це в ідеальних умовах. А якщо у вас – низький тиск, і ви приходите з холоду, то це – інша історія.

Висновок

Критичної різниці між дорожчими і дешевшими пульсоксиметрами не виявилося. Висновок про те, що обов’язково треба купувати дорожчий, зробити не можна.

І з дорогим, і з дешевим пульсоксиметром найголовніше – це динаміка. Якщо ви постійно спостерігаєте і бачите, що показники помітно знижуються – саме це є приводом звернутися до лікаря.