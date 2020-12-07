У Новоодеському районі Миколаївської області зареєстрували спалах пташиного грипу. Інфікованих тварин виявили у селі Кандибине.

У однієї мешканки села Кандибине померли 6 птахів. Лабораторний аналіз виявив у них РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5, повідомляє Держпродспоживслужба в Миколаївській області.

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Для того, аби стримати поширення інфекції, протиепізоотична комісія визначила буферну зону радіусом 3 кілометри від осередку спалаху. До неї увійшли село Новоматвіївське, село Сільвестрівське та туристичний двір "Золота підкова”, що у Новоодеському районі.

Натомість у межах 10 кілометрів від джерела інфекції діятиме зона нагляду. До неї увійшли села Новоінгулка і Степанівка Новоодеського та Баштанського районів відповідно.

Спалах пташиного грипу на Миколаївщині: що відомо

Попередні результати дослідження свідчать, що ймовірним джерелом збудника інфекції могла стати дика перелітна птиця.

У селі Кандибине вживають різноманітних заходів, аби не допустити розповсюдження хвороби, враховуючи стемпінг-аут (забій інфікованих тварин) та дезінфекцію.

Чи передається пташиний грип людині

Вірус пташиного грипу може передатися людині, якщо вона контактувала з інфікованою птицею (живою або мертвою), поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів. Якщо вірус пташиного грипу потрапляє в організм людини, він інкубується в ньому до двох тижнів. Натомість середня тривалість інкубації вірусу – орієнтовно 3 дні.

Пташиний грип у людини – симптоми Інфекційно-токсичні: біль у м'язах, висока температура, озноб.

Респіраторні: нежить, сухий кашель, фарингіт, кровотеча з носа чи ясен, гостра дихальна недостатність.

Шлунково-кишкові: блювота, біль в області живота.

У деяких випадках розвивається гостра пневмонія.

Пташиний грип у людей лікують так само як і інші види грипу. Оскільки вакцини проти цієї інфекції не існує, під час лікування використовують противірусні, протизапальні і жарознижувальні лікарські засоби. Згідно зі статистикою, від недуги помирають близько 70% інфікованих.