Фахівці зі США проаналізували результати 174 досліджень на тему стосунків. Дослідники виявили, що щасливі пари мають низку схожих психологічних рис.

Науковці з Рочестерського університету визначили, які спільні риси є у щасливих романтичних та сімейних пар. Загалом у всіх дослідженнях взяли участь 43 952 людей. Робота вчених опублікована у журналі Journal of Contextual Behavioral Science.

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У чому секрет щасливих стосунків

Найефективніший спосіб підтримання здорових та щасливих стосунків між сексуальними партнерами виявився досить простим. Необхідно лише уважно й усвідомлено спостерігати за почуттями другої половини та розв'язувати проблеми шляхом розмов .

. Спільний перегляд та обговорення романтичних фільмів може допомогти . Фахівці навіть порекомендували деякі кінострічки: "Віднесені вітром", "Історія кохання", "Диявол носить Prada", "Смішне дівчисько" і "Батько нареченої".

. Фахівці навіть порекомендували деякі кінострічки: "Віднесені вітром", "Історія кохання", "Диявол носить Prada", "Смішне дівчисько" і "Батько нареченої". Проаналізувавши усі дослідження вчені визначили, що пари, які мали психологічну гнучкість , почувались щасливішими як в подружніх, так і в дитячо-батьківських стосунках. Такі сім'ї були більш згуртованими, а батьки мали ширші погляди на виховання дітей, не дотримуючись якої єдиної стратегії. У таких сім'ях було менше негативу, а діти відчували менший стрес.

, почувались щасливішими як в подружніх, так і в дитячо-батьківських стосунках. Такі сім'ї були більш згуртованими, а батьки мали ширші погляди на виховання дітей, не дотримуючись якої єдиної стратегії. У таких сім'ях було менше негативу, а діти відчували менший стрес. Натомість ті партнери, які були психологічно негнучкими, відчували менше задоволення романтичними й сексуальними стосунками. У таких парах була знижена емоційна підтримка і вони значно частіше переживали інтенсивні конфлікти, пов'язані з фізичною агресією, надмірним прагненням до прихильності або униканням такої.



Секрет щасливих стосунків у розумінні та підтримці / Кадр з фільму "Віднесені вітром"

Що таке психологічна гнучкість

Психологічно гнучка людина відкрита до нового досвіду – як позитивного, так і негативного. Вона приймає його незалежно від складності, а також вміє цінувати моменти й підтримувати контакт з власними внутрішніми цінностями попри ситуацію. Така людина вміє дивитися на речі зі сторони.

Натомість психологічно негнучка людина – повна протилежність першій. Вона уникає складних думок, почуттів і переживань, а також легковажно і неуважно ставиться до моментів у повсякденному житті. Така людина втрачає внутрішні орієнтири під впливом стресу, зациклюються на негативних думках і почуттях, також звинувачує себе за власні складні емоції чи думки. До слова, психологічну негнучкість психологи вважають причиною розвитку багатьох психопатологій або ж їхнього посилення.