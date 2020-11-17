Науковці проаналізували зразки марихуани з вуличних ринків США, Нідерландів, Франції, Великобританії, Данії, Італії та Нової Зеландії за останні півстоліття. Вони виявили, що дія канабісу стала значно сильнішою у порівнянні з 1970 роком.

Фахівці проаналізували понад 80 тисяч зразків вуличного канабісу, відібраних за останні 50 років у вищеперерахованих країнах. Вчені прийшли до висновку, що концентрація ТГК в марихуані з 1970 по 2017 рік зросла на 14%. Дослідження про це опубліковано в журналі Addiction.

До теми Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель

ТГК – що це? Тетрагідроканабінол – психоактивна речовина, яка викликає п'янкий ефект внаслідок вживання марихуани.

Експерти вважають, що причина тому – розповсюдження більш психоактивних видів конопель на ринку. До прикладу, сенсімілья – дозрілі, але ще незапліднені під час обробки та вживання суцвіття жіночих рослин, які містять більшу кількість ТГК.

Але справжньою несподіванкою для вчених стало те, що збільшення рівня ТГК спостерігається саме у гашиші (смолі), який вважали найбезпечнішою частиною канабісу. Так концентрація психоактивної речовини у гашиші з 1975 по 2017 рік зросла аж на 24%.

Натомість вчені підкреслили, що концентрація канабідіолу (КБД), який не має психоактивного ефекту, в коноплях не змінилася. Тож їх і надалі можна використовуватися в медичних цілях.

Раніше ця ж група науковців виявила, що вживання більш психоактивного канабісу може сприяти виникненню залежності та психотичних розладів. Останнім часом спостерігається зростання пацієнтів, які лікуються від звикання, пов'язаного з вживанням таких рослин.

Що варто знати про статус канабісу в Україні та світі

Вживання марихуани заборонене та криміналізоване у більшості країнах світу, зокрема й в Україні.

В Україні канабіс відноситься до "особливо небезпечних наркотичних засобів". Зберігання до 5 грамів цієї речовини тягне за собою адміністративну відповідальність, а зберігання понад 5 грамів – кримінальне переслідування.

Повністю легалізували марихуану лише у декількох штатах США, Уругваї і Канаді. Тобто у цих країнах її дозволено вирощувати, зберігати та споживати.

У 30 країнах дозволили часткове використання цієї рослини.

Канабіс у медичних цілях використовують лише у 14 країнах світу.

В Україні досі ведуться дебати щодо легалізації медичної марихуани. У травні 2019 року на сайті Офісу президента з'явилась відповідна петиція, яка набрала 25 тисяч голосів.



Де легалізована марихуана / Інфографіка 24 каналу