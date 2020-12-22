Біохімічний аналіз крові інформативний за багатьма критеріями, але аналіз це такий собі "знімок крові" в конкретний момент часу. Наприклад при сепсисі кожна година бездіяльності лікарів збільшує ймовірність смерті на 8%. Той же COVID-19 часто викликає цитокініновий шторм, розвиток якого потрібно контролювати за станом крові безперервно в режимі реального часу.

Вченим зі Стенфорду вдалося розробити технологію для оперативної і точної діагностики хімічного складу крові пацієнта у режимі реального часу.

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Яким чином працює новий тест

Вчені вже успішно протестували його на моделях щурів. Їм безперервно відстежували зміни інсуліну і глюкози, проте тест легко модифікувати для оцінки будь-якого білка або іншого біомаркери конкретного захворювання.

Новий тест порівнюють з цілою лабораторією, це такий собі чіп з крихітними трубками і клапанами. Внутрішньовенна голка направляє кров пацієнта в мініатюрні контури пристрої, де ІФА виконується знову і знову.

Для пошуку конкретного біомаркера вчені налаштовують антитіла, які приєднуються до нього і починають світитися. Ця флуоресцентна реакція фіксується висококонтрастною камерою. В результаті вдається визначити не тільки наявність цільового білка, але і його концентрацію.

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Чому важливий новий тест

Пристрій буде особливо корисний в відділеннях інтенсивної терапії та невідкладної допомоги, де точність і терміни діагностики надзвичайно важливі. Найбільш актуальний приклад – цитокініновий шторм, внаслідок COVID-19.

Без своєчасної медичної допомоги такі події призводять до відмови внутрішніх органів і летального результату. ІФА-тест в режимі реального часу буде повідомляти, знижується чи рівень цитокінів у відповідь на лікування.

В цей час команда вже модифікує тест для оцінки головного цитокіну COVID-19 - інтерлейкіну-6, адже тест, які використовують наразі, зокрема на ІЛ-6 вимагають 3 днів для опрацювання результату.