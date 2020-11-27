Прогулянки і повноцінне харчування: як відновитись після коронавірусу, – відео
Коронавірусна хвороба може мати як безсимптомний, легкий, так і важкий перебіг. Крім того, у людини після одужання можуть бути довготривалі симптоми захворювання.
Лікар-анестезіолог Сергій Дубров розповів, що робити людям, щоб відновитися після перенесеного коронавірусу.
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За словами лікаря, реабілітація після перенесеного коронавірусу передбачає дихальну гімнастику, прогулянки на свіжому повітрі і раціональне харчування.
Після такої реабілітації втома, яка спостерігається у пацієнтів під час і після перенесення COVID-19, поступово зникне,
– повідомив лікар.
Нагадаємо, що в Україні законодавство дозволяє перебувати на лікарняному до місяця внаслідок інфікування коронавірусом. Це пов'язано із довготривалими симптомами хвороби.
Що відомо про довготривалі наслідки коронавірусу
- Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) оголосила про формування понад 40 спеціалізованих клінік, в яких займуться вивченням випадків затяжного COVID-19. Адже попередньо майже 70% вивчених пацієнтів мали пошкодження одного або кількох органів.
- Зокрема розвивались патології серце, легенів, печінки і підшлункової залози. Наслідки виявили через чотири місяці після зараження.
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