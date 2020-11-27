Коронавірусна хвороба може мати як безсимптомний, легкий, так і важкий перебіг. Крім того, у людини після одужання можуть бути довготривалі симптоми захворювання.

Лікар-анестезіолог Сергій Дубров розповів, що робити людям, щоб відновитися після перенесеного коронавірусу. Читайте також 12 наслідків коронавірусу після одужання та як їх позбутись, – пояснення лікаря За словами лікаря, реабілітація після перенесеного коронавірусу передбачає дихальну гімнастику, прогулянки на свіжому повітрі і раціональне харчування. Після такої реабілітації втома, яка спостерігається у пацієнтів під час і після перенесення COVID-19, поступово зникне,

– повідомив лікар. Нагадаємо, що в Україні законодавство дозволяє перебувати на лікарняному до місяця внаслідок інфікування коронавірусом. Це пов'язано із довготривалими симптомами хвороби. Що відомо про довготривалі наслідки коронавірусу Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) оголосила про формування понад 40 спеціалізованих клінік, в яких займуться вивченням випадків затяжного COVID-19. Адже попередньо майже 70% вивчених пацієнтів мали пошкодження одного або кількох органів.

Зокрема розвивались патології серце, легенів, печінки і підшлункової залози. Наслідки виявили через чотири місяці після зараження.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу