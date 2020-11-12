Стандартна температура зберігання і транспортування вакцин становить орієнтовно 2 – 8 градусів за Цельсієм, а деякі, як, наприклад, експериментальна вакцина від COVID-19 компанії Pfizer вимагає температуру зберігання від -70 до -80 С °. Такі умови значно ускладнюють доступність вакцини.

Стабілізація вакцини

Існує складний баланс між підтримкою стабільності вакцини для отримання хорошого імунної відповіді і наявністю в ній компонентів для безпечного введення в організм. Співавтор дослідження Керін Хелдт з Мічиганського технологічного університету пояснив, у чому річ.

Читайте також Росія повідомила про проблеми з вакциною проти COVID-19: її неможливо стабілізувати

Що запропонували вчені

Для вирішення цієї дилеми, вчені використали синтетичні поліпептиди. Маючи позитивні і негативні заряди, вони злипаються разом і обволікають вірусні капсиди, які утримують компоненти вакцини разом, попереджаючи розпад.

Такі умови подібні до "склеювання" вірусних частинок в розчині вакцини, відтак знижується потреба в охолодженні вакцини для підтримки стабільності.

Процес комплексної коацервації – що це? Таке "склеювання" частинок вірусу називають процесом комплексної коацервації. До слова, його також використовують з різними продуктами, зокрема шампуні піддаються коацервації і вода виступає інструментом для розкриття всіх їх властивостей, які в підсумку дозволяють змити забруднення з волосся.

До теми У ВООЗ розповіли, скільки людей потрібно вакцинувати від COVID-19, щоб зупинити пандемію

Комплексна коацервація діє на віруси без оболонки, у яких немає ліпідного шару на поверхні. Такими є поліомієліт, риновіруси і гепатит А.

Учені працюють над адаптацією технології для вірусу SARS-CoV-2, адже особливості його мембрани поки ускладнюють таке застосування.