Причиною масового захворювання жителів індійського міста Елуру штат Андхра-Прадеш, могло стати отруєння ртуттю та іншими важкими металами.

Про це повідомляє видання Hindustan Times з посиланням на головного міністра уряду штату Андхра-Прадеш Джаганмохаму Редді.

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"Національний інститут харчування виявив сліди ртуті в рисі, а також пестициди і залишки гербіцидів в надмірних кількостях в овочах. Він також виявив залишки фосфорорганічних сполук в крові потерпілих від хвороби, і необхідно встановити, як вони потрапили в організм людей", – заявив міністр.

Загальна кількість постраждалих вже сягнула 613. З них 13 людей проходять стаціонарне лікування, інші виписані з лікарень.

Троє пацієнтів померли. Зазначається, що причиною смерті двох хворих могли стати хронічні захворювання.

Досі незрозуміло, що саме спричинило спалах невідомої хвороби. Раніше в крові хворих були виявлені свинець і нікель, але висновки медиків в цілому виключають зараження питної води. Проте проби води в одному з районів Елуру виявили велику кількість пестицидів, в тисячу разів перевищують норму,

– наголосив міністр.

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