У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують при перших ознаках ОРВІ відразу звертатися до свого сімейного лікаря і перевірятися на наявність коронавірусної інфекції.

Останнім часом МОЗ фіксує все менше випадків здачі тестувань на COVID-19. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Незважаючи на зменшення кількості тестувань, Україна досі залишається на червоному рівні з розповсюдження коронавірусної інфекції.

На жаль, чимало українців при проявах застуди думають, що це не коронавірус і щось "несерйозне". Однак у цей час вони можуть заражати інших людей навколо. Відтак при перших симптомах слід відразу звертатися до сімейного лікаря.

Тому люди, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а це раптовий початок захворювання, лихоманка більше 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку – це всі підстави звернутися до свого лікаря і здати зразки на дослідження,

– заявив Ляшко.

Якщо лікар відмовляє в проведенні тестування, пацієнт може звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я – 0 800 60 20 19. Оператори зафіксують звернення.

Коронавірус в Україні: що відомо

Станом на 24 листопада в Україні виявили 647 976 хворих на коронавірус, 12 287 з яких за минулу добу.

11 263 пацієнти померли. 299 358 інфікованим вдалося подолати захворювання.

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні введуть у випадку колапсу медичної системи. До цього він заявляв, що вимагатиме жорсткого карантину при добовому прирості у 30 тисяч хворих. До слова, від жовтня МОЗ постійно підвищує планку захворюваності для введення локдауну в країні.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу