Вчені з Ізраїлю довели, що препарати для зниження рівня жирів в організмі зменшують пошкодження легенів у пацієнтів з COVID-19. Жоден із добровольців, які використовували ці препарати, не помер від інфекції, а термін перебігу захворювання значно скоротився.

Раніше уже було відомо, що SARS-CoV-2 перешкоджає ефективному розщепленню жирів в легенях. Тому вчені вирішили працювати в цьому ключі: спершу протестували ефект фенофібрату – препарат, який застосовують для боротьби з високим рівнем тригліцеридів, в лабораторних умовах. Про роботу вчених пише EurekAlert.

Читайте також Чи може вакцина проти COVID-19 змінити ДНК: відповідь вчених

Потім дослідники вивчили дані 1500 інфікованих COVID-19 пацієнтів, що приймали фенофібрат або інші аналогічні за дією препарати.

Результати досліджень

Пацієнти, які приймали ліки для прискорення розщеплення жирів видужували від COVID-19 буквально за лічені дні, а смертність виявилася нульовою,

– розповіли вчені.

У групі контролю (тобто без прийому жиророзчинних препаратів) у пацієнтів були значні пошкодження легенів та летальні випадки.

Легені людини реагували на SARS-CoV-2 накопиченням жирів в клітинах і це було критичним фактором в погіршенні їх стану. Тим часом приймання ліків для боротьби з накопиченням жирів в клітинах сприяло швидшому відновленню,

– додав автор дослідження Яків Нахімас.

Перспективи дослідження

Приймання фенофібрату може полегшити перебіг COVID-19 та мінімізувати руйнівні ускладнення хвороби, а значить – знизити смертність.

Тепер команда розпочала клінічні дослідження для підтвердження властивостей препарату на більшій вибірці пацієнтів.