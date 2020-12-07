Мова йде про препарат молнупіравір, його ефективність в боротьбі з коронавірусною інфекцією виявили американські вчені. Гіпотетично, в перспективі ліки можуть допомогти зупинити пандемію.

Що відомо про молнупіравір

Молнупіравір, відомий також як MK-4482 / EIDD-2801, створили фахівці Університету Еморі для лікування грипу. Противірусну дію препарату проявляється шляхом помилок копіювання під час реплікації РНК вірусів, пише Nature Microbiology.

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Ці експериментальні ліки продемонстрували ефективність проти SARS (атипова пневмонія) і MERS (близькосхідний респіраторний синдром), і зараз вчені з різних країн тестують його проти нового коронавірусу, в основному на тваринах.

Ефективність проти COVID-19

В ході дослідження фахівці Університету штату Джорджія (Georgia State University) інфікували SARS-Cov-2 тхорів, які легко заражаються новим патогеном. Після того, як вірус почав виділятися з носогорла тварин, одна група тхорів почала отримувати молнупіравір.

Їх помістили в одну клітку зі здоровими тваринами, і протягом 24 годин ніхто з них не заразився. Водночас тхори з групи плацебо передали вірус всім своїм побратимам, які опинилися з ними в одній клітці.

Якщо клінічні випробування на людях покажуть ті ж результати й пацієнти з COVID-19 перестануть бути заразними протягом 24 годин, молнупіравір може змінити хід пандемії, вважають вчені.