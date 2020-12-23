Ще 2 роки тому вчені знайшли докази того, що препарат проти діареї лоперамід може знищувати ракові клітини у клітинних лініях гліобластоми. Але лише тепер науковці розшифрували механізм його дії.

Гліобластома є дуже агресивним та летальним типом раку у дітей та дорослих, який демонструє лише погану реакцію на хімієтерапію. Тож вчені з усіх сил намагаються знайти нові та ефективні терапевтичні підходи. Дослідження про дію лопераміду на гліобластому опублікований у журналі Autophagy.

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У деяких типах пухлинних клітин введення лопераміду призводить до стресової реакції в ендоплазматичному ретикулумі (ER). Це внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, яка відповідає за ключові етапи синтезу білка в організмі. Стрес в ER викликає її деградацію, внаслідок чого клітини руйнують самі себе. Це відбувається, коли клітини зазнають гіперактивної автофагії.

Автофагія – що це? Це процес перетравлення клітиною власних органел та ділянок цитоплазми. Автофагія потрібна для позбавлення від старих і пошкоджених частин. Окрім цього, вона може активуватись в умовах голодування.

Як правило, автофагія регулює нормальні метаболічні процеси, розщеплює та переробляє цінні частини пошкоджених або зайвих клітинних компонентів, забезпечуючи тим самим виживання клітини (наприклад у випадку дефіциту поживних речовин). Однак у деяких пухлинних клітинах гіперактивація автофагії руйнує так багато клітинного матеріалу, що вони вже не здатні вижити.

Наші експерименти з клітинними лініями показують, що автофагія може сприяти лікуванню пухлин головного мозку гліобластоми,

– розповів провідний автор дослідження Сьорд ван Вайк.

Детальніше про результати дослідження

Виявилось, що до стресу ER призводить підвищена активність білка ATF4, яка проявляється після введення лопераміду. І якщо цю активність блокувати, то після додавання препарату гине значно менше ракових клітин.

Команда також показала, що застосування лопераміду викликає лише автофагію й не призводить до загибелі клітин в інших ділянках. Окрім цього, вченим вдалося поспостерігати за загибеллю ракових клітин після під мікроскопом.

Це відкриття не лише може допомогти у розробці нової терапії для лікування важкої форми гліобластоми, а й відкриває нові можливості для лікування інших захворювань, де деградація ЕР порушена.Тобто для інших типів пухлин, неврологічних розладів та деменції.

Але перш ніж застосовувати лоперамід для лікування гліобластоми, необхідно провести значно більше досліджень.