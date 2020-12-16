В Україні повторно коронавірус виявили у 2 161 людини. 250 з них – медичні працівники. Повторний діагноз був встановлений не раніше 40 днів від першого позитивного результату.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 0,25% пацієнтів від загальної кількості інфікованих. У Центрі громадського здоров'я підкреслили, що в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.

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Що відомо про повторні випадки зараження коронавірусом

Нині по усьому світові з'являються повідомлення про повторні випадки інфікування SARS-CoV-2. Важливо розуміти, що для того, аби визначити повторне інфікування коронавірусом, ПЛР-тесту недостатньо.

До прикладу, у вересні 2020 року у Катарі підтвердили 4 випадки повторного інфікування SARS-CoV-2. Перш ніж це з'ясувати, вчені використали дані генетичного секвенування, які виявили різні вірусні варіанти між першою і другою інфекціями.

Загалом дослідники вивчили зразки 133 266 хворих та встановили, що 243 людини мали позитивні результати ПЛР-тестів з інтервалом не менше 45 днів, але лише у 12 пацієнтів з них було достатньо даних про вірусний геном в обидва моменти часу.

У 2 пацієнтів виявили ідентичні вірусні геноми після обох позитивних тестів, що свідчить лише про тривалий перебіг хвороби. У 6 інших випадках генетичних змін не було достатньо, аби зробити твердий висновок про повторне зараження.

Підтвердження повторного інфікування потребує ретельного генетичного аналізу