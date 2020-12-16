Повторні випадки зараження коронавірусом в Україні: що відомо
В Україні повторно коронавірус виявили у 2 161 людини. 250 з них – медичні працівники. Повторний діагноз був встановлений не раніше 40 днів від першого позитивного результату.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 0,25% пацієнтів від загальної кількості інфікованих. У Центрі громадського здоров'я підкреслили, що в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.
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Що відомо про повторні випадки зараження коронавірусом
Нині по усьому світові з'являються повідомлення про повторні випадки інфікування SARS-CoV-2. Важливо розуміти, що для того, аби визначити повторне інфікування коронавірусом, ПЛР-тесту недостатньо.
До прикладу, у вересні 2020 року у Катарі підтвердили 4 випадки повторного інфікування SARS-CoV-2. Перш ніж це з'ясувати, вчені використали дані генетичного секвенування, які виявили різні вірусні варіанти між першою і другою інфекціями.
Загалом дослідники вивчили зразки 133 266 хворих та встановили, що 243 людини мали позитивні результати ПЛР-тестів з інтервалом не менше 45 днів, але лише у 12 пацієнтів з них було достатньо даних про вірусний геном в обидва моменти часу.
У 2 пацієнтів виявили ідентичні вірусні геноми після обох позитивних тестів, що свідчить лише про тривалий перебіг хвороби. У 6 інших випадках генетичних змін не було достатньо, аби зробити твердий висновок про повторне зараження.
Підтвердження повторного інфікування потребує ретельного генетичного аналізу
- Тобто не можна достеменно стверджувати, що хтось з українських пацієнтів інфікувався коронавірусом повторно, оскільки це потребує ретельного генетичного аналізу. У більшості випадків коронавірус повторно виявляють через те, що інфекція довго не зникає.
- Навіть якщо напередодні одужання було встановлено за допомогою ПЛР-тестування, це може бути помилковим результатом. Адже за біоматеріалом з носогорла COVID-19 виявляють лише у 40% хворих. Саме тому лікарі мають право ставити діагноз за клінічною картиною без підтвердження ПЛР-методом.
- Попри безліч повідомлень про повторні випадки зараження, по усьому світі офіційно зареєстровано лише 23 повторних випадків зараження коронавірусом.
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