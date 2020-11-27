Коронавірус ставить нові невтішні рекорди в Україні, кількість нових добових випадків зросла аж до 16 тисяч. В уряді не виключають запровадження повного локдауну, але його точно не вводитимуть з понеділка, 30 листопада.

Наразі влада розглядає різні варіанти розвитку подій, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив у ефірі телеканалу "Інтер".

До теми Степанов назвав основні критерії для введення локдауну

У будь-якому випадку, якщо потрібно буде вводити жорсткі обмеження, ми за 7 – 10 днів повідомимо їх чіткий перелік,

– наголосив очільник МОЗ.

Міністр також запевнив, що ситуація з COVID-19 у країні є досить напруженою, проте водночас – не критичною. І додав, що ліжка у лікарнях для хворих на коронавірус заповнені трохи менше ніж на 50%.

Ймовірне введення локдауну: останні новини

Раніше за негайне введення жорсткого карантину в Україні виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Очільник МВС вважає, що потрібно запровадити загальний локдаун на 3 – 4 тижні з механізмом компенсацій для населення.

У Зеленського зазначили, що розглядають такий варіант, якщо ситуація з поширенням COVID-19 погіршиться.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готуються до різних сценаріїв – зокрема, і до можливого введення карантину на свята.

Експерти переконані, що локдаун в Україні – неминучий. У ЗМІ вже назвали кілька ймовірних дат – з 7 до 20 грудня або з 25 грудня по 17 січня.



Карантинні обмеження, які наразі діють в Україні / Інфографіка 24 каналу