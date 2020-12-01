Повний локдаун в Україні можуть ввести вже з 2 січня 2021 року. На цьому наполягає міністерство охорони здоров'я, а глава МВС Арсен Аваков пропонує ввести локдаун вже з 7 грудня.

В Україні можуть ввести повний локдаун з 2 січня

Як повідомляє видання "Zn.ua", посилаючись на власні джерела, остаточне рішення ще не прийнято. З приводу зупинки транспорту уряд ще також не визначився.

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Поки більшість схиляється до того, щоб залишити транспорт. Але прораховуємо, як це вплине з одного боку на епідеміологічну ситуацію, а з іншого – на роботу критичної інфраструктури,

– повідомило джерело видання.

Зверніть увагу: локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування у самій країні та за її межами. При локдауні функціонуватимуть лише організації, які забезпечують послуги першої необхідності.

Що відомо про ймовірний локдаун

Ввечері 30 листопада в Офісі президента відбулася нарада з участю членів уряду, представників апарату РНБО та Офісу президента.

Міністр МОЗ Максим Степанов озвучив пропозицію ввести карантин з 2 січня, щоб дати підприємцям "закрити рік".

щоб дати підприємцям "закрити рік". Також у ЗМІ з'явилась інформація, що карантин планують ввести з 23 грудня по 15 січня.

Тобто наразі поки розглядають 2 варіанти введення карантину: ще в грудні, або уже з січня.

В уряді сподівались уникнути повного локдауну. Тому у листопаді запроваджували карантин вихідного дня.

За словами очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в уряді ведуть перемовини про запровадження "інтелектуального" локдауну.

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