Нова дата введення локдауну: жорсткий карантин можуть ввести з січня, – ЗМІ
Повний локдаун в Україні можуть ввести вже з 2 січня 2021 року. На цьому наполягає міністерство охорони здоров'я, а глава МВС Арсен Аваков пропонує ввести локдаун вже з 7 грудня.
В Україні можуть ввести повний локдаун з 2 січня
Як повідомляє видання "Zn.ua", посилаючись на власні джерела, остаточне рішення ще не прийнято. З приводу зупинки транспорту уряд ще також не визначився.
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Поки більшість схиляється до того, щоб залишити транспорт. Але прораховуємо, як це вплине з одного боку на епідеміологічну ситуацію, а з іншого – на роботу критичної інфраструктури,
– повідомило джерело видання.
Що відомо про ймовірний локдаун
- Ввечері 30 листопада в Офісі президента відбулася нарада з участю членів уряду, представників апарату РНБО та Офісу президента.
- Міністр МОЗ Максим Степанов озвучив пропозицію ввести карантин з 2 січня, щоб дати підприємцям "закрити рік".
- Також у ЗМІ з'явилась інформація, що карантин планують ввести з 23 грудня по 15 січня.
- Тобто наразі поки розглядають 2 варіанти введення карантину: ще в грудні, або уже з січня.
- В уряді сподівались уникнути повного локдауну. Тому у листопаді запроваджували карантин вихідного дня.
- За словами очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в уряді ведуть перемовини про запровадження "інтелектуального" локдауну.
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