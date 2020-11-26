Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що людям, які перехворіли на коронавірус, все одно потрібно буде робити щеплення проти хвороби.

Аби вберегтися від повторного зараження потрібно вакцинуватися й тим людям, які вже перенесли коронавірус. Про це Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Міністр пояснив, що оскільки антитіла зникають приблизно через пів року після того, як людина перехворіла на COVID-19, то вакцинуватися необхідно. Інакше в такому випадку є ризик повторного зараження.

Якщо у людини вже через пів року пропадають ці антитіла, то вона все одно знаходиться під загрозою і її необхідно вакцинувати,

– заявив Степанов.

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