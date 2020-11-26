Чи потрібно вакцинуватися людям, які вже перехворіли на COVID-19
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що людям, які перехворіли на коронавірус, все одно потрібно буде робити щеплення проти хвороби.
Аби вберегтися від повторного зараження потрібно вакцинуватися й тим людям, які вже перенесли коронавірус. Про це Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
До теми Степанов розповів, на якому етапі розробка вакцини
Міністр пояснив, що оскільки антитіла зникають приблизно через пів року після того, як людина перехворіла на COVID-19, то вакцинуватися необхідно. Інакше в такому випадку є ризик повторного зараження.
Якщо у людини вже через пів року пропадають ці антитіла, то вона все одно знаходиться під загрозою і її необхідно вакцинувати,
– заявив Степанов.
Коли вакцина проти коронавірусу з'явиться в Україні
- До 7 грудня МОЗ має підписати всі технічні документи для отримання вакцини за механізмом глобального розподілу COVAX;
- Україна повинна отримати щонайменше 8 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу. На меті – імунізація 20% населення.
- Окрім того, МОЗ проводить переговори з компаніями стосовно закупівлі вакцини.
- Україна отримає перше партію вакцини проти коронавірусу не раніше 2 кварталу 2021 року.
- Спершу в країні планують вакцинувати людей з професійних груп ризику та літніх людей.
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