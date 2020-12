У новому дослідженні вчені показали, що веганська дієта однаково корисна для людей з будь-якою групою крові, у яких є зайва вага.

Вчені проаналізували дані, які були отримані в недавньому дослідженні ефектів веганської дієти з низьким вмістом жиру. У ньому брали участь 244 людини, за ними спостерігали протягом 15 тижнів, пише Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Як відбувалося дослідження

Половина учасників перейшла на веганські дієту, інші харчувалися, як раніше. Наукова робота показала, що рослинний раціон допомагає схуднути, підсилює спалювання калорій і істотно покращує обмін речовин у людей із зайвою вагою.

Рослинна дієта виявилася не кориснішою для людей з групою крові А (першою групою) і не була менш ефективною у людей з групою 0 (другою групою): вона однаково працювала для всіх. Водночас доказів, що дієта, яка багата м'ясом, для когось корисна, виявлено не було.

Дієта за групою крові

Дієта за групою крові стала популярною після того, як в середині 1990 років вийшла книга натуропата (представника нетрадиційної медицини) Пітера Д'Адамо (Peter D'Adamo). Автор стверджував, що при різних групах крові потрібна різне харчування.

Так, людям з першою групою він рекомендував дієту, багату на м'ясо. Він пов'язував це з тим, що ця група крові, ймовірно, найдавніша. Людям з другою групою Д'Адамо рекомендував рослинну дієту.

Книги Д'Адамо розходилися мільйонними тиражами, його концепції залишаються популярними й сьогодні. Однак наукові докази цієї теорії не були представлені.