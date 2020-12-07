Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів. Зокрема їх створять у Миколаєві, Києві, Одесі та Донецькій області.

В кожному регіоні є проблеми заповненості ліжок. Таку думку висловила ексочільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі 24 каналу.

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Місцева влада повинна розгорнути мобільні госпіталі

За її словами, наразі заповненість ліжок в Миколаївській області – одна з найвищих. Місцева влада має завдання – розгорнути мобільні госпіталі там, де ліжок вже немає або є ризик, що їх заповнять дуже швидко.

Міністерство (охорони здоров'я – 24 канал) повинне визначити певні вимоги до заходів охорони здоров'я. Основне завдання – правильно оформити їх юридично, забезпечити медичними кадрами,

– зазначила Скалецька.

Санаторії як медичні заклади

"Я б хотіла порадити мерам звернути увагу на санаторії як на медичні заклади. Насправді вони мають усі базові речі: окремі кімнати, медичні кадри. Там потрібно провести медичні генератори", – додала ексочільниця МОЗ.

Україна може використовувати інші ресурси

Також вона запевнила, що Україна може використовувати ті ресурси, які є в закладах охорони здоров'я. Тому поки зарано переходити до екстреної ситуації – побудови мобільних польових шпиталів.

Зазначимо! В середині грудня у Миколаєві відкриється перший мобільний госпіталь. Там буде 60 ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Скалецька відзначила, що питання фінансів однозначно є задачею центральної влади, а питання організації – місцевої.