Чи потрібні в Україні мобільні госпіталі: відповідь ексочільниці МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів. Зокрема їх створять у Миколаєві, Києві, Одесі та Донецькій області.
В кожному регіоні є проблеми заповненості ліжок. Таку думку висловила ексочільниця міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі 24 каналу.
Зверніть увагу Які наслідки від COVID-19 у діабетиків та чи провокує недуга інфаркт: історії пацієнтів
Місцева влада повинна розгорнути мобільні госпіталі
За її словами, наразі заповненість ліжок в Миколаївській області – одна з найвищих. Місцева влада має завдання – розгорнути мобільні госпіталі там, де ліжок вже немає або є ризик, що їх заповнять дуже швидко.
Міністерство (охорони здоров'я – 24 канал) повинне визначити певні вимоги до заходів охорони здоров'я. Основне завдання – правильно оформити їх юридично, забезпечити медичними кадрами,
– зазначила Скалецька.
Санаторії як медичні заклади
"Я б хотіла порадити мерам звернути увагу на санаторії як на медичні заклади. Насправді вони мають усі базові речі: окремі кімнати, медичні кадри. Там потрібно провести медичні генератори", – додала ексочільниця МОЗ.
Україна може використовувати інші ресурси
Також вона запевнила, що Україна може використовувати ті ресурси, які є в закладах охорони здоров'я. Тому поки зарано переходити до екстреної ситуації – побудови мобільних польових шпиталів.
Скалецька відзначила, що питання фінансів однозначно є задачею центральної влади, а питання організації – місцевої.
Джерело: 24 канал
Поділитися новиною