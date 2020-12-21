Жорсткий локдаун українців чекає вже після новорічних свят та Різдва. Тож чи поширюється на святові служби у храмах правила карантину – читайте далі.

Детальніше про це розповів митрополит Переяславський та Вишнівський ПЦУ Олександр Драбинко у прямому ефірі 24 каналу.

Важливо Церкви не повинні зловживати, – Епіфаній про Різдво

За його словами, дезінфекція рук, маски, соціальна дистанція та провітрювання – це щонайперші умови, за яких діють храми єпархії, зокрема Спасо-Преображенський собор, настоятелем якого він є.

Надіюсь, що так само і у більшості, якщо не у всіх, храмах ПЦУ. Ми уже навчені першою хвилею епідемії. Тому у другу хвилю, як її прогнозують, входимо з більшим досвідом, ніж ми його мали раніше,

– підкреслив митрополит.

Він додав, що погоджується з чіткою позицією митрополита Епіфанія, предстоятеля ПЦУ. Той раніше заявив, що на свята храми будуть відкриті, а вірян просять дотримуватися карантинних правил, зокрема дистанції у 1,5 метри.

"Рекомендації Священного синоду були надані єпископам. Вони доносять це до священників, які звершують богослужіння на місцях. А ті відповідно пояснюють цю позицію правильної поведінки у храмах віруючим", – пояснив Олександр Драбинко.

Хто перевіряє дотримання правил

Митрополит зазначив, що є люди, які стежать за дотриманням обмежень у церквах. "Дружина священника нашого собору – лікар-терапевт. Вона очолює наш єпархіальний медичний відділ. На неї покладена відповідальність, аби всі були навчені, як та що робити", – зауважив він.

Й додав, що у кожному з храмів під час кожного богослужіння цей обов'язок покладається безпосередньо на священника, який звершує його чи є настоятелем храму. На його думку, у суспільному церковному житті обов'язково має бути людина з медичною освітою.

Коронавірус у священників

Олександр Драбинко розповів, що частка священників, які перенесли коронавірус COVID-19 є дуже великою. Зокрема, у вересні захворів і він, тому провів тоді 2 тижні на самоізоляції.

"Кожна людина може захворіти. Головне, аби це не трапилося все разом. Аби не створювало проблему лікарям та не провокувало колапсу у системі. Всі ми пройдемо через хворобу, як проходимо і через інші сезонні хвороби", – впевнений митрополит.