Дослідження італійських вчених показало, що молоді мами з коронавірусом можуть без будь-якої небезпеки для малюків перебувати з ними в одній палаті. Імовірність передачі небезпечної інфекції дитині при дотриманні всіх запобіжних заходів невелика.

Тільки одне немовля з 68, які отримували грудне вигодовування і ділили лікарняну палату зі своїми мамами, які мають COVID-19, заразилися цим вірусом. Результати дослідження публікує журнал JAMA Pediatrics.

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Такими є результати спостережень, проведених в одному з госпіталів італійської Ломбардії. Вони дозволяють припустити, що передача вірусу від мами до новонародженого відбувається вкрай рідко.

Новонароджені заражаються коронавірусом від мам вкрай рідко

Спостереження здійснювалися під час важкої першої хвилі в Італії з 19 березня по 2 травня, вони тривали 20 днів за кожною мамою і дитиною. Єдиний малюк, який заразився був відправлений в дитячу реанімацію через 5 днів після появи на світ. Коли у його матері розвинулася двостороння пневмонія і легенева емболія, яка потребувала штучної вентиляції легенів протягом 14 днів.

COVID-19 у немовляти виявили через два дні після доставлення в реанімацію, і протягом декількох наступних днів у нього спостерігалися помірні проблеми з диханням, після чого він повністю видужав.

Автори дослідження закликають мам з коронавірусом не боятися годувати малюків грудьми та перебувати з ними в одному приміщенні.

Як відбувалося дослідження

При цьому жінки та медичний персонал дотримувались всіх заходів гігієни, ретельно мили руки, а перед початком грудного вигодовування одягати медичні маски. Відстань між мамою і дитиною становило в палаті не менше двох метрів.

Цікаво, що чотири новонароджених з самого початку не були додатково захищені від зараження COVID-19, перебуваючи в одній кімнаті з мамами, оскільки в останніх COVID-19 виявили тільки через кілька днів після пологів. Але і ці малюки теж не заразилися.