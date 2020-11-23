Коронавірус – це небезпечна інфекція і кожна людина мала б вже навчитися дотримуватися простих правил соціальної дистанції та носіння масок, щоб мінімізувати ризики зараження себе та людей навколо. Однак не слід накручувати себе постійно та панікувати через COVID-19.

Медики переконують, що чимало людей легко перехворіє коронавірус з кількома днями підвищеної температури, або взагалі безсимптомно. А в інших випадках – хвороба може укласти на лікарняне ліжко. Тому важливо не панікувати, а дотримуватися правил.

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Лікар з Глухова Сумської області Євген Скрипник розповів у соціальних мережах про те, як тримати себе в руках й не накручувати себе через коронавірус.

Ми всі перехворіємо і це – не є кінець світу! Більшість перехворіють легко, 2-3 дні підвищеної температури, або взагалі безсимптомно і все! Зараз суспільство знаходиться в панічному настрої і коли захворіє, думає, що все, життя закінчено. Ні. Все іде, як повинно іти, ми всі отримуємо колективний імунітет! Людина звикає до всього,

– заявив медик.

За його словами, щоб зменшити тривогу, потрібно прийняти ситуацію. У людини, яка перехворіла коронавірус, будуть антитіла, до прикладу.

"Як кажуть, якщо не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Щоб зменшити тривогу, потрібно прийняти ситуацію. Захворіли? Будуть у вас антитіла! Погіршення стану, звертайтеся до свого лікаря. Але не панікуйте! Дивіться позитивні фільми, читайте книги, менше переглядайте новини та телепередачі про коронавірус, отримуйте позитивні емоції. Все рівно карантин закінчиться, і всі ми будемо здорові. Живіть свідомо та мисліть позитивно", додав Євген Скрипник.

Додамо, за весь час пандемії в Україні захворіли – 635 689 людей. З них станом на 23 листопада видужали – 291 060 людей, зокрема 4 143 впродовж останньої доби. Натомість померли від ускладнень під час перебігу коронавірусної хвороби 11 075 українців.