За минулу добу в Німеччині на коронавірус захворіла рекордна кількість людей. Схоже, що жорсткі карантинні обмеження поки не діють.

Яка захворюваність на COVID-19 в Німеччині

За даними Інституту імені Роберта Коха, впродовж останніх 24 години в країні COVID-19 діагностували у 33 777 людей.

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Крім того, за добу зареєстрували 813 смертей від ускладнень коронавірусу.

Від початку пандемії, в Німеччині виявили 1 439 938 випадків інфікування. Кількість жертв коронавірусу в Німеччині – 24 938 інфікованих.

Примітно, що уряд Німеччини ввів локдаун з 16 грудня. Різдво німцям дозволять відсвяткувати у вузькому сімейному колі за участі не більше 5 людей.

Що передбачає локдаун у Німеччині