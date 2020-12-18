Попри жорсткий локдаун, захворюваність на COVID-19 у Німеччині б'є рекорди
За минулу добу в Німеччині на коронавірус захворіла рекордна кількість людей. Схоже, що жорсткі карантинні обмеження поки не діють.
Яка захворюваність на COVID-19 в Німеччині
За даними Інституту імені Роберта Коха, впродовж останніх 24 години в країні COVID-19 діагностували у 33 777 людей.
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Крім того, за добу зареєстрували 813 смертей від ускладнень коронавірусу.
Від початку пандемії, в Німеччині виявили 1 439 938 випадків інфікування. Кількість жертв коронавірусу в Німеччині – 24 938 інфікованих.
Примітно, що уряд Німеччини ввів локдаун з 16 грудня. Різдво німцям дозволять відсвяткувати у вузькому сімейному колі за участі не більше 5 людей.
Що передбачає локдаун у Німеччині
- По всій території країни закриють крамниці роздрібної торгівлі. Виняток зроблять лише для продуктових.
- Усюди закриють школи та дитячі садки.
- Відкритими залишать аптеки, галантереї, бензоколонки, банки, ощадкаси та поштові відділення.
- На Новий рік діятиме заборона на масові зібрання.
- Відвідувати богослужіння не заборонятимуть. Однак храми змусять тимчасово відмовитися від церковного співу.
- Великі богослужіння можна буде відвідати лише за попереднім записом.
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