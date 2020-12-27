Станом на 27 грудня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 6 113 людей, з них 277 дітей та 153 медпрацівники. Госпіталізації потребували близько 2 тисяч людей з діагнозом COVID-19, або підозрою на хворобу.

Добова статистика Від ускладнень хвороби від учора померли 72 пацієнти. Натомість видужали – 6 621 мешканець України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. До теми Де в Україні вакцина від коронавірусу з'явиться першочергово Звіт тестування на COVID-19: за добу лабораторії МОЗ провели 24 978 тестувань, зокрема методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5 435. Загалом за час пандемії лабораторії здійснили 5 472 989 ПЛР-тестувань. Статистика поширення захворювання на COVID-19 в Україні Від початку поширення COVID-19 в Україні захворіли – 1 025 989 українців.

Станом на 27 грудня одужали 658 538 хворих.

Померли під час перебігу коронавірусного захворювання 17 774 пацієнти. Кількість хворих в регіонах: м. Київ – 107 204;

Вінницька область – 21 960;

Волинська область – 32 429;

Дніпропетровська область – 56 893;

Донецька область – 34 929;

Житомирська область – 38 494;

Закарпатська область – 27 828;

Запорізька область – 51 703;

Івано-Франківська область – 42 828;

Київська область – 57 331;

Кіровоградська область – 8 225;

Луганська область – 9 982;

Львівська область – 59 798;

Миколаївська область – 29 531;

Одеська область – 68 962;

Полтавська область – 34 600;

Рівненська область – 40 295;

Сумська область – 40 047;

Тернопільська область – 33 452;

Харківська область – 67 868;

Херсонська область – 17 067;

Хмельницька область – 38 378;

Черкаська область – 37 617;

Чернівецька область – 39 422;

Чернігівська область – 29 146.