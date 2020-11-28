Понад 1300 британцям помилково повідомили про "позитивний" тест на коронавірус
У Британії понад 1300 громадян помилково отримали позитивний результат на тест на коронавірусну інфекцію.
Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги (DHSC) заявив, що 1311 людям, які проходили тест у період з 19 по 23 листопада по всій Великобританії, помилково повідомили, що вони отримали позитивний результат на коронавірус. Про це пише видання Daily Mail.
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У службі причиною інциденту назвали "лабораторну помилку" і послалися на проблемну серію хімікатів. Обставини досі розслідуються.
Людей попросили ще раз пройти тест і продовжити самоізоляцію у випадку появи симптомів коронавірусу.
Додамо, що раніше вже критикували систему тестування Департаменту охорони здоров’я Британії, коли на початку 2020 року трапилась серія гучних збоїв.
З початку пандемії коронавірусу у Великій Британії виявили 1 593 260 випадків інфікування, 3 477 осіб – одужали. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 57 648 людей. Ці дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу, створеної РНБО України.
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