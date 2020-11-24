Станом на 24 листопада за добу в Україні коронавірусну хворобу виявили у 12 287 людей. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.

Добова статистика COVID-19 в Україні

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Госпіталізації потребували 1 403 хворих. Відомо, що продовж доби одужали 8 298 пацієнтів, натомість померли від ускладнень 188.

Важливо! За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли – 647 976 людей, з них одужали – 299 358. Відомо, що під час перебігу коронавірусної хвороби померли 11 263 хворих.

Статистика коронавірусу в областях станом на 24 листопада

м. Київ – 61 640

Вінницька область – 15 658

Волинська область – 22 221

Дніпропетровська область – 30 606

Донецька область – 20 498

Житомирська область – 27 157

Закарпатська область – 21 903

Запорізька область – 25 242

Івано-Франківська область – 32 826

Київська область – 32 301

Кіровоградська область – 4 455

Луганська область – 5 719

Львівська область – 42 050

Миколаївська область – 15 745

Одеська область – 38 766

Полтавська область – 19 143

Рівненська область – 28 461

Сумська область – 23 896

Тернопільська область – 26 051

Харківська область – 51 992

Херсонська область – 8 869

Хмельницька область – 26 624

Черкаська область – 19 038

Чернівецька область – 31 710

Чернігівська область – 15 405

Зверніть увагу: в статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Ситуація з тестуванням українців на коронавірус

Станом на 24 листопада українські обласні лабораторії здійснили 61 567 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142.

Від початку епідемії методом ПЛР провели уже 4 279 025 тестувань на виявлення SARS-CoV-2.

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