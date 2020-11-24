Понад 12 тисяч хворих: COVID-19 в Україні не відступає
Станом на 24 листопада за добу в Україні коронавірусну хворобу виявили у 12 287 людей. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.
Добова статистика COVID-19 в Україні
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Госпіталізації потребували 1 403 хворих. Відомо, що продовж доби одужали 8 298 пацієнтів, натомість померли від ускладнень 188.
Статистика коронавірусу в областях станом на 24 листопада
- м. Київ – 61 640
- Вінницька область – 15 658
- Волинська область – 22 221
- Дніпропетровська область – 30 606
- Донецька область – 20 498
- Житомирська область – 27 157
- Закарпатська область – 21 903
- Запорізька область – 25 242
- Івано-Франківська область – 32 826
- Київська область – 32 301
- Кіровоградська область – 4 455
- Луганська область – 5 719
- Львівська область – 42 050
- Миколаївська область – 15 745
- Одеська область – 38 766
- Полтавська область – 19 143
- Рівненська область – 28 461
- Сумська область – 23 896
- Тернопільська область – 26 051
- Харківська область – 51 992
- Херсонська область – 8 869
- Хмельницька область – 26 624
- Черкаська область – 19 038
- Чернівецька область – 31 710
- Чернігівська область – 15 405
Ситуація з тестуванням українців на коронавірус
Станом на 24 листопада українські обласні лабораторії здійснили 61 567 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142.
Від початку епідемії методом ПЛР провели уже 4 279 025 тестувань на виявлення SARS-CoV-2.
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