В українських лікарнях проблеми з наявністю медичного кисню. В одній із районних лікарень батько помер, віддавши свій кисень хворому на коронавірус синові. Волонтерка звернулась до влади з проханням негайно забезпечити лікарні усім необхідним, щоб зменшити кількість смертей від коронавірусу.

Про це повідомила волонтерка Дана Ярова у фейсбук. Вона уточнила, що діагноз COVID-19 був в обох пацієнтів і кисень кожному з них давали всього на 15 хвилин на день.

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Батько відмовився від своїх 15 хвилин на день на користь сина. Батько помер, сина продовжують лікувати. Тільки от не знаю, за померлого батька йому дають ще 15 хвилин кисню або вже ні,

– написала вона.

Також волонтерка розповіла, що їй відомо наскільки критично важливим є кисень під час важкого перебігу коронавірусу, адже й сама попередньо ним перехворіла.

Хто не пережив ознаки задухи під час COVID-19, не зрозуміє. В мене був концентратор, але на підкірці все одно моторошний страх, що наступного разу ти можеш не вдихнути. Я задихалася настільки, що не могла розмовляти. І, це я була з концентратором, уявіть людину, яка задихається добу, і їй на 15 хвилин дають подихати киснем. 15 хвилин на добу,

– додала Дана Ярова.

Скриншот з соцмереж