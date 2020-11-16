У Варшаві обладнали два автобуси для "важких" хворих на COVID-19. Вони розраховані на пацієнтів, що потребують госпіталізації.

Один автобус розрахований на перевезення 22 пацієнтів і в ньому є все необхідне для надання екстреної допомоги, повідомляє Miejskie Zakłady Autobusowe.

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Кабіну водія від салону відмежовує щільна перегородка. Натомість замість передніх двох рядів сидінь встановили сталеві конструкції для транспортування кисневих балонів. До пасажирських місць провели кисневі установки, які кріпляться стельовими кронштейнами.

Окрім цього, відтепер в автобусі є радіоприймачі, за допомогою яких медичний персонал може контактувати з водієм.

Зазначається, що перероблений транспорт використовуватиметься у надзвичайних ситуаціях.

Переобладнання кожного автобусу обійшлося приблизно в 5 тисяч злотих (понад 37 тисяч гривень).

Переобладнаний автобус для хворих на COVID-19: фото мерії Варшави



До слова, 5 листопада у Варшаві водій автобуса врятував молоду жінку, яка втратила свідомість і задихалася у його транспортному засобі. Через відсутність служби швидкої допомоги, він робочим автобусом доставив її до відділення невідкладної допомоги.