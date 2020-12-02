Мільйон випадків COVID-19 зафіксували у Польщі з початку пандемії
У сусідній Польщі кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 перевалила за мільйон. Така цифра вперше за час пандемії.
За даними польського Міністерства охорони здоров'я, в країні виявили 1 013 747 хворих на коронавірус. Про це мовиться на сторінці у твітері профільного міністерства.
Важливо За минулу добу в Україні більше людей одужало від COVID-19, ніж захворіло: статистика
За минулу добу захворіли понад 13 тисяч осіб. На жаль, ще 609 пацієнтів померли. Всього з початку пандемії жертвами недуги стало 18 208 осіб.
Зараз Польща на 13 місці у світі за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом.
Обмеження у Польщі
- Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав своїх громадян святкувати Різдво тільки з найближчими родичами в своїх сім'ях і не подорожувати. Він також заявив, що уряд працює над обмеженнями на пересування.
- Крім того, школи у Польщі будуть закриті до Різдва.
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