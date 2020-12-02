У сусідній Польщі кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 перевалила за мільйон. Така цифра вперше за час пандемії.

За даними польського Міністерства охорони здоров'я, в країні виявили 1 013 747 хворих на коронавірус. Про це мовиться на сторінці у твітері профільного міністерства.

Важливо За минулу добу в Україні більше людей одужало від COVID-19, ніж захворіло: статистика

За минулу добу захворіли понад 13 тисяч осіб. На жаль, ще 609 пацієнтів померли. Всього з початку пандемії жертвами недуги стало 18 208 осіб.

Z powodu COVID-19 zmarło 89 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 520 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem: 1 013 747 /18 208 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 2, 2020

Зараз Польща на 13 місці у світі за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом.

Обмеження у Польщі