У Польщі вже в січні 2021 року планують розпочати вакцинацію від коронавірусу. Окрім громадян країни, отримати препарат зможуть й іноземці, які мають посвідки на тимчасове або постійне проживання.

У Польщі вакцинуватимуть безкоштовно Національну програму вакцинації від коронавірусу уряд Польщі має затвердити вже 15 грудня. Про це інформує Polskie Radio. До теми Перша партія вакцини від COVID-19 прибула до Канади, – Трюдо 4 способи отримати вакцину у Польщі: Запис у клініках.

Запис з допомогою інформаційної лінії.

Запис через інтернет-сторінку.

Запис через власний електронний рахунок пацієнта. За словами голови Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхала Дворчика, бронюватимуть місце на вакцинацію автоматично. Людині повідомлятимуть час та місце. Зверніть увагу! Людей, що мають супутні хвороби, у Польщі вакцинуватимуть першочергово. Також одними з перших щеплення від COVID-19 отримають медики, правоохоронці та мешканці будинків для літніх. Польща закупила 60 мільйонів доз вакцини Зазначимо, що Польща вже закупила 60 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Вакцинація має бути безкоштовною. Уряд повідомив про відкриття 8 тисяч пунктів для щеплення. Більше новин про вакцинацію можна прочитати за посиланням.