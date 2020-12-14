У Польщі від коронавірусу вакцинуватимуть іноземців з дозволами на проживання
У Польщі вже в січні 2021 року планують розпочати вакцинацію від коронавірусу. Окрім громадян країни, отримати препарат зможуть й іноземці, які мають посвідки на тимчасове або постійне проживання.
У Польщі вакцинуватимуть безкоштовно
Національну програму вакцинації від коронавірусу уряд Польщі має затвердити вже 15 грудня. Про це інформує Polskie Radio.
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4 способи отримати вакцину у Польщі:
- Запис у клініках.
- Запис з допомогою інформаційної лінії.
- Запис через інтернет-сторінку.
- Запис через власний електронний рахунок пацієнта.
За словами голови Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхала Дворчика, бронюватимуть місце на вакцинацію автоматично. Людині повідомлятимуть час та місце.
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