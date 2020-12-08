Польща закупила 60 мільйонів доз вакцин від COVID-19: деталі
Польська влада зарезервувала і закупила понад 60 мільйон доз вакцин від коронавірусу. Щеплюватимуть громадян безоплатно.
Першими вакцину отримають лікарі. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на фейсбук-сторінці.
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Велике випробування
Планують роботу 8 тисяч пунктів з вакцинації.
Ми в безпеці. Зараз настав час для великого випробування, тобто, реалізації Національної програми вакцинації від COVID-19,
– зазначив Моравецький.
Кого щеплюватимуть
Щеплювати хочуть до 180 тисяч осіб у тиждень. Першими будуть:
- лікарі;
- працівники соціальних служб;
- громадяни, старші за 60 років;
- військовослужбовці.
Зазначимо, що ВООЗ виступила проти примусової COVID-вакцинації. В організації підкреслили, що країни світу повинні працювати над збільшенням довіри до вакцинації.
Коронавірус в Польщі: що відомо
- Станом на 8 грудня 2020 року, в Польщі на COVID-19 захворіли 1 076 180 осіб. З них померло 20 592, одужало – 738 845.
- Влада країни планує ввести національний карантин і заборону на поїздки, якщо кількість інфікованих перевищить 70 – 75 випадків на 100 тисяч населення.
- На пресконференції у вівторок, 8 грудня, міністр охорони здоров'я Адам Недзельський та керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик представили проєкт Національної програми вакцинації проти коронавірусу.
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