Польська влада зарезервувала і закупила понад 60 мільйон доз вакцин від коронавірусу. Щеплюватимуть громадян безоплатно.

Першими вакцину отримають лікарі. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на фейсбук-сторінці.

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Велике випробування

Планують роботу 8 тисяч пунктів з вакцинації.

Ми в безпеці. Зараз настав час для великого випробування, тобто, реалізації Національної програми вакцинації від COVID-19,

– зазначив Моравецький.

Зверніть увагу! З п'ятниці, 11 грудня, в Польщі починають проводити онлайн-відбір медичних центрів, які готові вакцинувати громадян. Влада планує створити близько 8 тисяч пунктів, де можна буде безкоштовно зробити щеплення від COVID-19.

Кого щеплюватимуть

Щеплювати хочуть до 180 тисяч осіб у тиждень. Першими будуть:

лікарі;

працівники соціальних служб;

громадяни, старші за 60 років;

військовослужбовці.

Зазначимо, що ВООЗ виступила проти примусової COVID-вакцинації. В організації підкреслили, що країни світу повинні працювати над збільшенням довіри до вакцинації.

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