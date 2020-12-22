Польща віддасть Україні надлишки вакцини від COVID-19, якщо вони будуть
Варшава може передати Києву вакцину проти коронавірусної інфекції, якщо у них будуть наявними надлишки. Наразі тривають перемовини.
Поки невідомо, чи польський уряд передасть Україні надлишки вакцин від коронавірусу, адже ще тривають перемовини. Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Михал Дворчик, пише Rzeczpospolita.
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Ми задекларували, що якщо будемо мати надлишок вакцини, то будемо розглядати можливість її передачі третім країнам, зокрема, Україні,
– повідомив Михал Дворчик.
У Варшаві підтвердили, що переговори з українською стороною тривають. Однак деталей поки немає.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла до списку країн які першими отримують вакцину від коронавірусу. На його думку, США і Британія могли б вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, що отримують вакцину першими.
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