Польща – у коронавірусній пастці: рекордна кількість смертей за добу
Вперше з початку пандемії кількість померлих від COVID-19 у Польщі перевищила пів тисячі осіб і сягнула 548. Лише за добу недугу діагностували у 25 571 людини.
У Міністерстві здоров'я Польщі зазначили, що у 119 померлих від коронавірусу, не було хронічних захворювань. Про це повідомляє RMF24.
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До 13 листопада кількість летальних випадків лише тричі перевищила показник у 400 осіб. Найбільший добовий приріст – більше ніж 27 тисяч нових хворих фіксували минулого тижня.
Регіони Польщі з найбільшою кількістю нових випадків:
- Сілезьке воєводство;
- Нижньосілезьське;
- Великопольське;
- Мазовецьке.
У Польщі вже посилили карантин
Зазначимо, що через стрімке поширення коронавірусу влада Польщі пішла на посилення карантинних обмежень. Школи – на дистанційному навчанні. Також закрили заклади культури, кінотеатри, театри і галереї. Готелі працюють з обмеженнями.
Яка ситуація з коронавірусом у Польщі?Станом на 14 листопада в Польщі виявили 691 118 випадків коронавірусу, з них 10 045 – летальні. Понад 282 тисячі хворих одужали.
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