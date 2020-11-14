Вперше з початку пандемії кількість померлих від COVID-19 у Польщі перевищила пів тисячі осіб і сягнула 548. Лише за добу недугу діагностували у 25 571 людини.

У Міністерстві здоров'я Польщі зазначили, що у 119 померлих від коронавірусу, не було хронічних захворювань. Про це повідомляє RMF24.

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До 13 листопада кількість летальних випадків лише тричі перевищила показник у 400 осіб. Найбільший добовий приріст – більше ніж 27 тисяч нових хворих фіксували минулого тижня.

Регіони Польщі з найбільшою кількістю нових випадків:

Сілезьке воєводство;

Нижньосілезьське;

Великопольське;

Мазовецьке.

У Польщі вже посилили карантин

Зазначимо, що через стрімке поширення коронавірусу влада Польщі пішла на посилення карантинних обмежень. Школи – на дистанційному навчанні. Також закрили заклади культури, кінотеатри, театри і галереї. Готелі працюють з обмеженнями.