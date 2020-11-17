Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки що в Україні нема потреби розгортати мобільні госпіталі. Попри те, що в країні до цього готуються, госпіталізовані з COVID-19 нині мають інші потреби.

Під час звіту у Верховній Раді, голова уряду Денис Шмигаль заявив, що в уряді зараз не бачать пріоритетності у розгортанні мобільних госпіталів. Про це повідомляє 24 канал.

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Втім, в Україні активно готуються до їхнього запуску. Зокрема, ще в жовтні Шмигаль доручив регіонам знайти та підготувати приміщення, які можуть знадобитися для цієї мети.

Поки що ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі, проте така підготовка ведеться,

– заявив Денис Шмигаль 17 листопада.

Так, ще 4 листопада прем'єр-міністр повідомив, що Україні необхідно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях без потреби в ремонтах, які обладнані опаленням та всім необхідним, аби можна було приймати людей.

Окрім цього, Кабмін виділив 118 мільйонів гривень на розгортання мобільних госпіталів для хворих COVID-19 в Києві, Одесі та Краматорську.

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Нині у країні є 52 тисячі ліжок, виділених для хворих на COVID-19 та близько 30 тисяч госпіталізованих.

Лікарі давно забили на сполох, що людям з середнім і важким перебігом COVID-19, які піддаються госпіталізації, потрібні не самі ліжка – їм необхідна киснева підтримка. На початку листопада очільник МОЗ Максим Степанов повідомляв, що до кисню в країні підведено лише 19 909 ліжкомісць.

Головне завдання зараз – це забезпечення киснем. Фактично 1,5 мільярдів гривень уряд виділив на ці цілі. Максимально спрощена вся сертифікація. Щодня ми говоримо з виробниками кисню, системами підводки, постачальниками концентраторів для того, щоб ефективно скоординувати весь процес і логістику,

– повідомив Шмигаль під час звіту у Верховній Раді.

За словами Шмигаля, нині у країні введено в експлуатацію близько 700 апаратів штучної вентиляції легенів. Загалом в українських лікарнях розміщено майже 5 тисяч таких апаратів.