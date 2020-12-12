Почервонілі щоки у дітей можуть бути симптомом коронавірусу
Науковці медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського універститету розповіли про нові симптоми коронавірусу COVID-19 у дітей.
Незважаючи на те, що чимало дітей хворіюють коронавірусом безсимптомно, вчені повідомляють про нові симптоми. Про це пише британське видання Express.
Читайте також Чому локдаун в Україні запровадять саме з 8 січня: пояснення МОЗ
У дітей симптомами COVID-19 можуть бути почервонілі очі, язик, долоні та щоки.
Діти часто переносять коронавірус в легкій формі або безсипмтомно, проте в поєднанні з мультисистемним запальним синдром (MIS-C) інфекція викликає запалення деяких органів і тканин, таких як серце, легені, кровоносні судини, нирки, травна система, мозок, шкіра або очі,
– йдеться у висновках вчених.
Нью-Йоркські медики проаналізували 35 дітей, які потрапили до двох лікарень у період з 1 квітня по 14 липня.. Так, 83% учасники дослідження мали почервонілі припухлі очі, червоні щоки і долоні, а також опухлий язик яскраво-червоного кольору.
Найпоширенішим симптомом були залиті кров'ю очі, від яких страждало 21 дитина.
За даними NHS, характерними симптомами коронавірусу у дітей є висока температура, яка триває п’ять днів і більше.
Симптом зазвичай супроводжується наступним:
- Висип,
- Набряклі залози на шиї,
- Сухі, потріскані губи,
- Червоні пальці рук або ніг,
- Червоні очі.
Поділитися новиною