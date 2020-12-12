Науковці медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського універститету розповіли про нові симптоми коронавірусу COVID-19 у дітей.

Незважаючи на те, що чимало дітей хворіюють коронавірусом безсимптомно, вчені повідомляють про нові симптоми. Про це пише британське видання Express.

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У дітей симптомами COVID-19 можуть бути почервонілі очі, язик, долоні та щоки.

Діти часто переносять коронавірус в легкій формі або безсипмтомно, проте в поєднанні з мультисистемним запальним синдром (MIS-C) інфекція викликає запалення деяких органів і тканин, таких як серце, легені, кровоносні судини, нирки, травна система, мозок, шкіра або очі,

– йдеться у висновках вчених.

Нью-Йоркські медики проаналізували 35 дітей, які потрапили до двох лікарень у період з 1 квітня по 14 липня.. Так, 83% учасники дослідження мали почервонілі припухлі очі, червоні щоки і долоні, а також опухлий язик яскраво-червоного кольору.

Найпоширенішим симптомом були залиті кров'ю очі, від яких страждало 21 дитина.

За даними NHS, характерними симптомами коронавірусу у дітей є висока температура, яка триває п’ять днів і більше.

Симптом зазвичай супроводжується наступним: